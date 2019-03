Una Corona del Rosario in onore di Maria Santissima delle Milizie, per militari e corpi di polizia

Roma, Marzo 2019. Al via la commercializzazione di una nuova corona del rosario in onore della Madonna delle Milizie, un rosario che la MANENTE Rosari – micro-impresa artigianale specializzata nella produzione e vendita online di Rosari fatti a mano – ha deciso di realizzare a significare il tema del combattimento spirituale.

Nella crociera della corona viene infatti raffigurata – caso unico nell’iconografia mariana – una Madonna in sella a un cavallo bianco che con la mano destra brandisce una spada: una Vergine guerriera.



La leggenda della Madonna a cavallo prende le mosse da un antefatto storico:



"Nel 1091, nella piana di Donnalucata nei pressi di Scicli stavano per sbarcare i saraceni nell’Isola Bella, allora di dominazione normanna con a capo Ruggero D’Altavilla. I saraceni capitanati dall’emiro Belcane, volevano riscattare i tributi sull’isola, facendola così diventare regione di loro appartenenza. Appena sopraggiunti sulle coste di Donnalucata, gli sciclitani e i normanni invocarono l’aiuto della Vergine, che apparve su un cavallo bianco in veste di gloriosa guerriera, sconfiggendo così i saraceni e liberando la Sicilia. La battaglia, essendosi svolta in Contrada Milizie, frazione di Scicli, conferisce alla Madonna tale attributo, per questo comunemente conosciuta come la Madonna delle Milizie. La tradizione è confermata dai Codici Sciclitani. Stando ai Codici, però, la Madonna non apparve su un cavallo bianco, ma in una nuvola splendente come il sole" (fonte: Wikipedia).



Questa corona del rosario - pertanto – viene proposta come una vera e propria “arma spirituale” per le “Milizie di Maria”. A questo proposito, andando ad analizzare gli elementi che la compongono, troviamo:



• Crociera in onore della Madonna delle Milizie.

Nella parte frontale di questa crociera viene raffigurata Maria Santissima delle Milizie, mentre sul retro la croce di San Giacomo Apostolo, una croce che simbolicamente vuole richiamare la forma di una spada e che - secondo un’antica tradizione – si rifà all’abitudine che avevano i cavalieri crociati di conficcare nel suolo la loro spada per ricavarne una croce dinanzi alla quale potersi inginocchiare e pregare; le estremità fiorite di questa croce-spada rappresentano il Fleur-de-Lys – il giglio – a significare l’onore immacolato dei cavalieri e la statura morale dell’Apostolo San Giacomo il Maggiore.



• Medaglia aggiuntiva in onore di San Michele Arcangelo e di San Giorgio.

Entrambi questi Santi vengono raffigurati nell’atto di trafiggere e sconfiggere il dragone infernale, un richiamo esplicito al tema del combattimento spirituale e della difesa dal Maligno.



• Pendaglio di San Giuseppe.

In questo pendaglio – collocato dietro il Crocifisso del Perdono – San Giuseppe non impugna un utensile qualunque ma un’ascia, un utensile che certamente doveva servirgli per lavorare il legno ma che rappresenta, al contempo, uno strumento di difesa.



Suggestivo e potente nella sua simbologia, questo rosario è adatto a tutti coloro i quali vivono la propria vita alla stregua di un combattimento spirituale, esattamente come San Paolo che, equiparandosi a un soldato, nella Seconda Lettera a Timoteo dichiara testualmente: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede” (2Tm 4,7).





Per ulteriori informazioni sulla Corona del Rosario a Maria Santissima delle Milizie:



MANENTE Rosari | Vendita Rosari Online

www.manenterosari.com

manenterosari@gmail.com

347 83 18 153 (WhatsApp)