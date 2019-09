Prevenzione dalle droghe con una informazione davvero completa

Distribuiti 300 opuscoli "La Verità sulla Marijuana" nel comune di Lonato nelle cassette postali di alcuni quartieri residenziali. Le famiglie sono così state raggiunte da informazioni che illustrano, in modo oggettivo e ad ampio spettro, tutti gli aspetti inerenti la Marijuana.

Tutte le informazioni sulla Marijuana



Oltre 300 copie di libretti "La verità sulla Marijuana" sono stati distribuiti nelle cassette postali di alcune vie di Lonato raggiungendo così un migliaio di persone. Immaginiamo i ragazzi che leggendo il libretto, semplice ed ampiamente illustrato, lo hanno condiviso con qualche amico. Allo stesso modo le mamme possono averlo discusso in casa e passato ad altre famiglie.



L'obiettivo è quello di colmare un vuoto di conoscenza. I ragazzi adolescenti, si avvicinano alla Marijuana sempre in più giovane età. Le famiglie troppo spesso evitano il discorso, sperando che i loro bravi ragazzi con i loro amici, non ne vengano mai in contatto. Purtroppo si tratta di una speranza sempre delusa.



I ragazzi, al contrario, sentono la necessità di essere informati. Loro si stanno affacciando al mondo della vita ed hanno un forte desiderio di conoscere ciò che è presente nel loro ambiente. Il desiderio di crescere con i loro coetanei, impone loro di sapere quanto più possibile sulla Marijuana, argomento che in quella età è sempre attuale. L'assenza di informazioni non fa altro che avvicinarli, in cerca di risposte, ai ragazzi più grandi che, facendone già uso, appaiono come gli "esperti" e la propongono anche solo per pagarsi la loro dose.



Questa è la prevenzione che viene costantemente svolta dai volontari di "Mondo libero dalla droga" in tutta la provincia e che costituisce lo strumento che maggiormente può incidere sui giovani mantenendoli lontani dall'uso di sostanze.



Questi semplici opuscoli forniscono ai ragazzi tutte quelle informazioni che permettono a loro di effettuare le proprie scelte in modo libero e senza l'influenza di persone verso le quali può nascere un senso di rifiuto.



Una campagna disponibile a chiunque.



Attingendo a decenni di esperienza nel campo della prevenzione alla droga, il programma "La Verità sulla Droga" comunica in modo efficace i fatti reali relativi all’uso di droga, sia su base individuale sia tramite comunicazioni ad ampio raggio.



Dato che fornire ai giovani fatti puri e semplici sui danni che la droga è in grado di causare, aumenta notevolmente le loro possibilità di rifiutarla di propria iniziativa, La Verità sulla Droga è un programma molto richiesto come strumento educativo da scuole, forze dell’ordine e svariati settori della società.



La campagna "La verità sulla droga" è stata istituita dalla Chiesa di Scientology. Tutte le attività della associazione sono non confessionali, non discriminatorie e non a fine di lucro. I materiali di comunicazione sono disponibili per chiunque li voglia esaminare ed utilizzare per contribuire alla prevenzione sui giovani affinché, loro per primi, crescano nella consapevolezza della piaga che l'uso di sostanze viene a determinare nelle loro vite.



I volontari si sono ispirati alle parole di L. Ron Hubbard: “un essere è di valore solo nella misura in cui può essere utile agli altri”.