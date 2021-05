Primavera, accendiamo il barbecue!

Barbecue all'aperto con i vini Ciù Ciù

Dall'America all'Europa, il Barbecue all'aperto è un rito di Primavera!

Un metodo di cottura gustoso, allegro e conviviale.



Per rendere davvero perfetto il BBQ è d'obbligo scegliere il vino migliore da abbinare alla carne. Ecco le nuove proposte firmate Ciù Ciù:



ESPERANTO Offida D.O.C.G. Rosso Ciù Ciù

…idioma in grado di accomunare popoli, razze e culture, … anelito di questo vino capace di unire ricche, profonde e potenti radici territoriali con suggestioni internazionali, eleganti e fini. Montepulciano e Cabernet, meticolosamente allevati e vinificati in purezza utilizzando barriques di rovere selezionate, uniti poi, giungono a voi dopo ventiquattro mesi di invecchiamento e tre mesi di affinamento in bottiglia.

Prezzo al pubblico 25 euro



OPPÎDUM Marche I.G.T. Rosso Ciù Ciù

Da varietà, clima e suolo dipendono gran parte della qualità di questo vino.

L’ecosistema viticolo naturale deve pertanto possedere la vocazione fondamentale alla qualità, in particolare il “terroir” (microclima, suolo e sottosuolo) l’unico insostituibile. Da questi fattori dipendono il grado zuccherino, l’acidità, il PH, il colore, il tannino e l’aroma e solo dopo arrivano le tecniche enologiche e la loro applicazione alle uve ottenute.

Colore rosso con riflessi viola, profumo denso ampio lievemente vanigliato, sapore ricco di corpo e morbido.

Prezzo al pubblico 20 euro



SAGGIO Marche I.G.P. Sangiovese

La saggezza… qualità rara e sublime… affinata dagli anni e dall’esperienza… meta anelata dagli uomini migliori. Dote eccelsa che questo vino, Sangiovese in purezza essendone etereo frutto, si onora di celebrare. Colore porpora intenso, profumo complesso, frutti rossi di bosco, more, ciliegie, elegante, sapore potente affiorano ciliegie, menta, caffè, ma equilibrato con tannini dolci e un fianel di estrema lunghezza e mineralità.

Prezzo al pubblico 17.50 euro