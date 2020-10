In programma una Anteprima Nazionale e Quattro Prime Nazionali

Primavera dei teatri 2020, XXI edizione

Castrovillari.



Dall'8 al 14 Ottobre 2020.





Festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea, Primavera dei Teatri si tiene a Castrovillari, cittadina periferica della Calabria, una delle regioni più disagiate d’Italia, da sempre tagliata fuori dalle più significative correnti culturali che attraversano l’Europa. Oggi, dopo venti edizioni, il festival è considerato uno degli appuntamenti di punta del panorama artistico italiano. Grazie ad un progetto coraggioso e rigoroso, che ha sempre puntato a presentare il meglio della nuova scena teatrale nazionale, Primavera dei Teatri è diventata un punto di riferimento imprescindibile per operatori, critici, artisti e per il pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero. Il festival è oggi un “avamposto” a Sud della drammaturgia contemporanea e della nuova creatività, un laboratorio di incontri e confronti tra artisti di diversa estrazione e generazione. Primavera dei Teatri vuole contribuire al processo di rinnovamento del linguaggio scenico nazionale e internazionale e operare per il ricambio generazionale nel campo delle arti performative. Allo stesso tempo, il festival vuole dare il suo contributo alla crescita democratica, sociale e culturale del suo territorio e di tutto il Mezzogiorno. Il festival opera in collaborazione con molti partner internazionali e in coproduzione con le principali istituzioni culturali italiane. Fin dalla sua prima edizione è stato sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il festival e i suoi direttori hanno ricevuto molti dei principali premi del teatro italiano.





«Dicono che l’autunno sia una seconda primavera, per questo abbiamo deciso – in un anno così particolare e delicato per il nostro mondo – di collocarci in ottobre, mai per un attimo pensando di poter saltare l’edizione numero 21.



Negli anni siamo riusciti a fare della città ai piedi del Pollino un punto di riferimento dei nuovi linguaggi scenici, luogo di confronto tra generazioni di artisti. Animati da una smisurata perseveranza, tentando di tessere un filo che lega la programmazione artistica alla politica culturale in senso largo – per 7 giorni – faremo anche quest’anno di Castrovillari il piccolo centro del dibattito teatrale contemporaneo.



Lo scorso anno ci sentivamo equilibristi, ora che la pandemia ha segnato un ‘mai prima d’ora’ e ha aperto nuovi significati alla condizione di isolamento e ci ha resi probabilmente più fragili quel filo va intercettato nell’interesse di tutti.

Ora più che mai. Qui e ora … è necessario tenersi per mano e attraversarla insieme la porta del futuro.

Solo così si può costruire, programmare, fare il nostro mestiere. È necessario farlo insieme, confrontandoci, accompagnandoci l’uno con l’altro.

Nell’era del distanziamento sociale e della socialità digitale vogliamo nuovamente ritrovarci intorno al teatro e contagiare la città, come la scena ha sempre saputo fare in maniera sana, per riflettere proprio su questi temi.

Tanti sono gli artisti che si stanno interrogando sulle più svariate declinazioni e sfaccettature delle relazioni che derivano dall’agire: chi in maniera trasversale, chi sperimentale, chi politica.



Molti quelli che guardando al passato interpretano il presente. Tutti con la voglia di protrarsi verso un futuro diverso»( Dario, Saverio e Settimio).

Una Anteprima Nazionale:

LAB121 / FABRIZIO SINISI / CLAUDIO AUTELLI

LA FINE DEL MONDO .



Quattro Prime Nazionali:

COMPAGNIA OYES

VIVERE È UN’ALTRA COSA .



MARCELLO COTUGNO / TEATRI ASSOCIATI DI NAPOLI / INTERNO 5

PEGGY PICKIT GUARDA IL VOLTO DI DIO.



PAOLO MAZZARELLI

SOFFIAVENTO. Una navigazione solitaria con rotta su Macbeth.



MADRE

di e con Ermanna Montanari, Stefano Ricci, Daniele Roccato.





Mercoledì 14 ottobre 2020 – ore 21.30

Teatro Sybaris



MADRE

PRIMA NAZIONALE

di e con Ermanna Montanari, Stefano Ricci, Daniele Roccato.



Poemetto scenico di Marco Martinelli.





Produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro

in collaborazione con Primavera dei Teatri, Associazione Officine Theatrikés Salénto



Il festival Primavera dei teatri di Castrovillari, in un’edizione d’eccezione in autunno, tiene a battesimo una nuova creazione – MADRE – nata dall'incontro di tre artisti dallo stile inconfondibile: Ermanna Montanari, attrice e autrice, Stefano Ricci, pittore e illustratore, Daniele Roccato, compositore e contrabbassista solista. A partire dal poemetto scenico scritto per loro da Marco Martinelli, si confrontano in scena intrecciando gli onirici disegni, realizzati dal vivo di Ricci alle magmatiche sonorità vocali di Montanari e a quelle dolci e lancinanti del contrabbasso di Roccato.

Subito dopo Castrovillari MADRE sarà al Festivala App – AMAT di Ascoli e debutterà al teatro Rasi di Ravenna il 6-7-8 novembre.



MADRE ci racconta di un figlio e una mamma contadina: lei è caduta dentro un pozzo. Per disattenzione? Per follia? Per scelta? Non si tratta di un dialogo: è un dittico, composto da due monologhi, lui che la sgrida e va a cercare gli strumenti, argani e moschetti, tubi di ferro e carrucole, la “tecnologia” per tirarla fuori, lei che in fondo, nel fondo di quel pozzo che pare infinito, confessa di non avere paura, di non sentirsi a disagio. Da quel paesaggio desolato si staglia l’allegoria di una Madre Terra sempre più avvelenata, l’incubo di una “tecnologia” che, anziché aiutare con discrezione l’umanità, si pone come arrogante e distruttrice, capace di devastare equilibri millenari. Nell’intarsio del testo, tra italiano e dialetto romagnolo, emergono due figure in bilico tra la realtà cruda dei nostri giorni e i simboli di un futuro minaccioso e indecifrabile: sembrano emblemi di una fiaba orientale.



