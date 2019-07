Primiero dolomiti marathon eolo grand prix. pacco gara “in tre colori” da non perdere

Il 6 luglio 4.a Primiero Dolomiti Marathon in Trentino Iscrizioni a 55 (42K), 45 (26K) e 20 euro (6.5K) Maglia tecnica Salomon in tre colori e prodotti locali nel pacco gara I concorrenti del Family Trail riceveranno una borraccia termica

Ancora una manciata di giorni alla quarta edizione della Primiero Dolomiti Marathon, con il Centro Sportivo Fossi in località Transacqua pronto ad accogliere gli atleti per la consegna pettorali e pacchi gara sin dalla giornata di venerdì 5 luglio. Sabato 6 luglio giornata di gara divisa in tre itinerari pronti ad emozionare i runners: la prova sul percorso marathon di 42K partirà alle ore 8.45 da Villa Welsperg in località Val Canali, il Family Trail di 6.5K alle ore 9.45 da Fiera di Primiero e il classic di 26K alle ore 10.30 da San Martino di Castrozza, con i tre tracciati a riservare il medesimo scenario d’arrivo nel cuore primierotto di Fiera. Le iscrizioni per far parte di questa grande avventura podistica in Trentino sono ancora aperte, ed entro il 4 luglio le quote per partecipare alla Primiero Dolomiti Marathon saranno stabili a 55 euro per la maratona di 42K, 45 euro per la 26 chilometri e 20 euro per la mini-sfida non competitiva di 6.5K, nata per permettere anche ai meno allenati o alle famiglie di partecipare alla manifestazione “senza classifica”, ricordando che l’US Primiero, polisportiva con all’attivo ben 14 discipline, premia gli aficionados e le tariffe saranno dimezzate per chi ha partecipato a tutte e tre le edizioni finora disputate, mentre i gruppi di dieci atleti iscritti riceveranno la decima partecipazione in omaggio.

Significativo anche il pacco gara della terza tappa Trail Cup “Eolo Mountain and Trail Running Grand Prix 2019” che i concorrenti si porteranno a casa, composto da una maglia tecnica Salomon disponibile in tre colori, acqua e vitamine dello sponsor San Benedetto, prodotti Zuegg e Loacker, frutta secca Melinda, integratore SiS, prodotti del caseificio di Primiero, pasta Felicetti, mentre gli iscritti al Family Trail riceveranno una utilissima borraccia termica.

La Dolomiti Marathon corre sulla… Green Way Primiero (progetto locale di sostenibilità) rispettando ambiente e territorio, e svolgendosi al sabato concede la possibilità di soffermarsi più a lungo nella meravigliosa Valle di Primiero, senza stress per corridori e accompagnatori, soggiornando in un ambiente unico e scoprendo le numerose attrattive che l’intera Valle racchiude, dallo sport, all’arte, alla cultura.



Info: www.primierodolomitimarathon.it