Primo podio per Ferrari Trento a Imola come bollicina ufficiale della Formula 1

Domenica 18 aprile Ferrari Trento è salito per la prima volta sul podio come brindisi ufficiale della Formula 1® a Imola in occasione del “Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna”; un appuntamento che, sfruttando il grandissimo circo mediatico della Formula 1® a livello internazionale, ha voluto mettere l’accento proprio sull’eccellenza italiana, la creatività e la passione con cui nascono i suoi migliori prodotti e sulla bellezza del nostro territorio.

Tutti elementi di cui Ferrari si fa ambasciatore nel mondo e che si enfatizzano ulteriormente in questa partnership che inizia proprio dalla tappa italiana e che vedrà le bollicine italiane per antonomasia celebrare i campioni della Formula 1® in tutti i Gran Premi del Campionato per le prossime tre stagioni.



Gli atleti Max Verstappen, della scuderia Red Bull Racing Honda, LewisHamilton, della scuderia Mercedes-AMG Petronas F1 Team, e Lando Norris, della scuderia McLaren F1 Team, hanno festeggiato sul podio stappando delle speciali bottiglie di Ferrari Brut formato Jeroboam (3 litri) personalizzate da un’etichetta dedicata al circuito di Imola.



E’ l’inizio di un’appassionante avventura per la Cantina del Gruppo Lunelli, che porterà nei prossimi tre anni le bollicine Trentodoc in tutto il mondo, quali ambasciatori dei valori di eccellenza e italianità che Ferrari Trento rappresenta.