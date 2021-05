Pro Biennale: dal 29 maggio Sgarbi e tanti altri nel cuore di Venezia per l’arte che non si ferma

29 maggio - 2 giugno, Chiesa della Pietà, Venezia

Torna a Venezia la mostra internazionale Pro Biennale, che sarà inaugurata sabato 29 e domenica 30 maggio con due conferenze di presentazione che si svolgeranno dalle ore 15.00 nella splendida cornice dello Spoleto Pavilion, gli spazi della Chiesa della Pietà, a 400 m da Piazza San Marco, con un parterre di ospiti d’eccezione.

L’esposizione, che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno, nel contesto della Biennale, e alla quale parteciperanno tanti talentuosi artisti, è ormai da anni un appuntamento imperdibile per i tanti esperti ed appassionati d’arte contemporanea italiana ed internazionale.

L’edizione 2021, organizzata come di consueto dal manager e curatore di mostre e grandi eventi Salvo Nugnes, ha il contributo di grandi nomi del mondo dell’arte e della cultura come Vittorio Sgarbi, Francesco Alberoni, sociologo di fama mondiale, Maria Rita Parsi, scrittrice e psicoterapeuta, il direttore del Tgcom 24 Paolo Liguori, lo storico e presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri, il noto critico d’arte Luca Beatrice, la gallerista Maria Lorena Franchi, Katia Ricciarelli, soprano e attrice, Silvana Giacobini, già direttore di Chi e Diva&Donna, Roberto Villa, famoso fotografo, amico dei grandi Pasolini e Dario Fo, la curatrice Flavia Sagnelli, Caterina Grifoni, presidente FIDAPA sez. SP ed altri, nonché di istituzioni come il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il sindaco Luigi Brugnaro e l’assessore Paola Mar.

Queste le significative parole di Vittorio Sgarbi sull’importante rassegna:

«La Pro Biennale è la vera Biennale d’arte in Italia. Una possibilità per gli artisti di esprimersi liberamente ed essere considerati.»

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino a mercoledì 2 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00.



Per informazioni: 388 7338297 - https://www.probiennale.it/