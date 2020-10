Probios lancia la linea BioChampion: ripartiamo con la forza della natura

PROBIOS presenta BioChampion - la nuova linea pensata per chi sceglie uno stile di vita dinamico Da ottobre sul mercato arriva la linea di prodotti Probios pensata per chi sceglie uno stile di vita dinamico

Grazie all’assidua ricerca del reparto Ricerca&Sviluppo ed in virtù della propria capacità di intercettare da sempre tutte le ultime tendenze del cibo, dal biologico al free from, Probios, nella stagione della “ripartenza”, ha ideato BioChampion: una linea di prodotti innovativa e dedicata a chi ama uno stile di vita dinamico.

L’attenzione crescente dei consumatori verso un alimentazione equilibrata e ricca di nutrienti corrisponde ad un maggior consumo di alimenti ricchi di proteine vegetali. Quello delle fonti proteiche vegetali è infatti un argomento al centro dell’interesse del mercato alimentare globale: cresce infatti nei consumatori la consapevolezza dei benefici delle proteine vegetali insieme alla ricerca costante di benessere ed energia derivante dalla propria alimentazione. Secondo il report “trends and drivers of sports nutrition industry” pubblicato da Euromonitor International il fatturato degli alimenti dedicati agli sportivi in 5 anni è cresciuto di quasi 5 miliardi di dollari e nel 2021 raggiungerà 81 miliardi, riuscendo ad “ingaggiare” non solo gli sportivi appassionati ma anche chi fa sport a livello amatoriale per tenersi in forma.



A partire proprio dalle proprietà di questi nutrienti , la nuova linea BioChampion di Probios consiste in un nuovo concept di prodotti per chi sceglie uno stile di vita dinamico e ricerca alimenti performanti con ricette pulite ed ingredienti bio. Prodotta interamente in Italia, la linea utilizza esclusivamente fonti proteiche vegetali per intercettare i sempre più numerosi sportivi che per scelta o necessità scelgono di escludere proteine animali dalla propria alimentazione.

E’ una linea rivolta a coloro che dall’alimentazione ricercano benessere e hanno uno stile di vita dinamico o sportivo, basata sempre su un concetto di biologico che non scende a compromessi con il gusto e la qualità, come le numerose campagne dell’azienda toscana ribadiscono da sempre con forza. BioChampion è pensata per soddisfare diversi momenti di consumo, dalla colazione alla cena. Da poco completamente svelata ai consumatori, dopo un’originale teaser online, la linea BioChampion si compone di due declinazioni: “Fit” e “Protein”.



Per la linea “Fit”, pensata per coloro che cercano anche attraverso la propria alimentazione uno stile di vita equilibrato, saranno presenti sugli scaffali:

• 3 barrette Fit&Go ai gusti frutta secca e Guaranà , sesamo arancia e guaranà e arachidi cranberries e maca: ottimi snack senza glutine, fonte di proteine e con i soli grassi da semi e frutta secca.

• 2 Proetin Granole al gusto canapa e cocco e cacao e arancia: anche questi due prodotti per la colazione sono certificati senza glutine, vegan e con -40% di carboidrati rispetto alla media dei cereali croccanti (fonte: Unione Italiana Food).

• 1 Protein Muesli avena e semi: una croccante colazione con soli zuccheri della frutta, ad alto contenuto di proteine, vegan e con -30% di carboidrati rispetto alla media dei muesli più venduti (fonte: Unione Italiana Food).

• 1 Fit snack segale e avena integrali con semi di canapa e chia: un croccante snack fonte di zinco e magnesio che contribuiscono al normale metabolismo dei carboidrati e degli acidi grassi e alla funzione muscolare.

• 1 Omega Oil: una miscela bio di cinque spremiture (zucca, lino, canola, girasole linoleico e noce) ricco di acidi grassi omega-3 che contribuiscono al mantenimento di livelli normali del colesterolo nel sangue



Per la linea più strong denominata “Protein” dedicata a coloro che invece cercano prodotti vegetali dall’alto contenuto proteico si troveranno sugli scaffali:



• 1 energy bar canapa anacardi e fave di cacao e 1 protein bar al cioccolato fondente: Entrambe fonte di proteine, ricche di fibre e senza glutine.

• 3 creme proteiche: una protein cream cocoa, una Protein+ peanut butter creamy e infine una 100% peanut butter con consistenza croccante. Tutte le creme spalmabili sono senza zuccheri aggiunti, vegan, senza glutine e ad alto contenuto di proteine

• 2 Protein Pasta: La versione black prodotta con il 100% di farina di fave e senza glutine e la versione golden prodotta con il 100% di farina di lupino ad alto contenuto proteico



Anche i prodotti BioChampion, in linea con le scelte e i valori aziendali di Probios, sono confezionati in eco pack (vetro, carta, plastica compostabile) smaltibili nella raccolta differenziata.

Con il lancio della nuova linea Biochampion, Probios conferma il proprio impegno nella ricerca di soluzioni biologiche che siano sempre più allineate con le esigenze dei consumatori alla ricerca di qualità, benessere e sicurezza.