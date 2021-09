Probios official food supplier di ACF Fiorentina

Gli atleti della Viola consumeranno i prodotti 100% bio dell'azienda Toscana. "I beniamini del calcio possono diventare un riferimento di sostenibilità ed equilibrio a tavola, soprattutto per i giovani", spiega Renato Calabrese, direttore generale di Probios

Probios, azienda leader di mercato nella distribuzione di alimenti biologici in Italia, sarà fornitore ufficiale per l’alimentazione di ACF Fiorentina nella nuova stagione del campionato di calcio 2021/2022. La collaborazione ha preso il via a partire dall’esordio della Prima Squadra del 22 agosto scorso. I prodotti biologici distribuiti dall’azienda e realizzati con materie prime prevalentemente italiane, come cereali, legumi, bevande, fino all’innovativa linea BioChampion che comprende referenze di alto profilo nutrizionale pensate in supporto alla performance sportiva, garantiranno equilibrio, bilanciamento e gusto all’alimentazione di tutti gli atleti della Viola, dalla Serie A all'Under 15, passando per il team femminile e la Primavera.



Impegnata da oltre 40 anni nel promuovere la coltivazione di materie prime nel rispetto dell’uomo e della natura, Probios fornirà alla rosa allenata da Vincenzo Italiano e agli altri team della società una gamma di alimenti 100% biologici per ogni momento della giornata, con ingredienti selezionati e di qualità, dal gusto innovativo. L'accurata selezione di prodotti offerti da Probios è stata particolarmente apprezzata da Cristian Petri, nutrizionista della squadra viola e della nazionale italiana di calcio Under 20, da sempre attento alla qualità dell’alimentazione dei propri atleti:



"La scelta di affiancarsi ad un’eccellenza toscana come Probios nasce dall’obiettivo di sensibilizzare ed educare i ragazzi, dai più piccoli fino ai più grandi, alla scelta e ricerca di prodotti di prima qualità.

La ricerca scientifica internazionale è concorde nell’affermare che un’adeguata nutrizione, sana, varia ed equilibrata, sia importante per crescere in salute, prevenire l’insorgenza di eventuali infortuni e garantire un corretto recupero tra i vari impegni agonistici."



Probios Spa e ACF Fiorentina hanno già collaborato in passato e questo nuovo incontro riconferma il valore aggiunto dell'alimentazione biologica per uno stile di vita sano, basato su un regime alimentare curato in ogni aspetto.



"Come azienda del territorio, siamo fieri di poter affiancare il Club Viola con i nostri prodotti – spiega Renato Calabrese, direttore generale di Probios -. I prodotti biologici non ammettono in alcun modo l'uso di pesticidi, diserbanti, concimi chimici od Ogm. Tutte le referenze Probios sono state sviluppate in anni di continua ricerca nell’innovazione alimentare, con professionalità e dedizione identica a quella di capitan Biraghi e compagni per ottenere i massimi risultati. Grazie al ritrovato connubio tra le nostre società, i calciatori gigliati diventeranno i migliori testimonial per promuovere valori di sostenibilità ed equilibrio a tavola, specialmente tra i giovani: confidiamo che il biologico Probios possa promuovere la cultura di un’alimentazione sana ed equilibrata, un fattore determinante per ogni atleta impegnato in prestazioni sportive di alto livello".