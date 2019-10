Problem solving per un'analisi sistemica dei problemi: seminario aperto a tutti a Bologna

Nel seminario ci eserciteremo ad applicare il modello SCORE della PNL

A volte alcuni tentativi di soluzioni ai problemi che si verificano nelle organizzazioni (aziende, famiglie…) non funzionano affatto, o funzionano solo nel brevissimo termine. Dopodiché torna tutto come prima.



Questo accade nonostante queste soluzioni appaiano ragionevoli e ispirate ad un realistico “buon senso”. Come mai accade tutto questo?

E come si possono trovare soluzioni più robuste e durature?



Nel mondo materiale, il causa – effetto è una cosa evidente, e ci accompagna fin dalla prima infanzia. Via via che accumuliamo esperienze, comprendiamo che ad ogni azione corrisponde un effetto, spesso prevedibile: se rovescio il piatto con la minestra, la minestra si verserà sul tavolo e forse mi bagnerà.



Ma nel mondo vivente le cose sono più complesse: Bateson esemplificava questo concetto paragonando l’azione di dare un calcio ad una palla e ad un cane. Mentre l’effetto sulla palla è del tutto prevedibile, l’effetto sul cane non lo è, dal momento che gli esseri viventi hanno un margine di libertà nella reazione, in proporzione alla complessità del loro sistema nervoso.



Per approfondire queste tematiche, PNL Apps organizza per il 9 novembre 2019

il seminario "Problem solving: il modello SCORE"

in via Marco Polo, 51 - Bologna,

dalle ore 10 alle ore 18,

docente Fabrizio Pieroni.