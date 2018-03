Problemi con lo smartphone? Portalo da BRICO IO

Nel punto vendita di Concorezzo (MB) un nuovo servizio per i Clienti: riparazione smartphone e tablet, accessori per dispositivi mobili, usato ricondizionato, cartucce e toner per stampanti

Milano, 29 Marzo 2018 - Sabato 24 Marzo, con un simbolico taglio del nastro all’interno del negozio Brico io di Concorezzo, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo corner Inkloud, uno spazio di circa 40 mq dedicato al mondo dei dispositivi mobili e delle stampanti. Nei giorni precedenti, l’apertura era stata preannunciata da una vela 6x3 metri itinerante per le strade di Concorezzo e dalla distribuzione di volantini che riassumevano i servizi offerti dal nuovo corner.

Il punto di forza è sicuramente la presenza di un laboratorio per la riparazione degli smartphone, in cui tecnici specializzati sono in grado di risolvere i problemi e i danni più comuni nel giro di un’ora o poco più, giusto il tempo di fare un giro in negozio per gli acquisti o rivolgersi al personale per richiedere consulenze e preventivi. È inoltre possibile richiedere la valutazione e l’eventuale ritiro del proprio dispositivo, magari per sostituirlo con un modello più recente usato e ricondizionato, a prezzi decisamente vantaggiosi. All’interno del corner è possibile trovare oltre 1.000 accessori e oltre 3.000 cartucce di ricambio per stampanti; consegnando al personale una cartuccia esausta, si può avere uno sconto del 10% su quella da acquistare.

Prossimamente il corner Inkloud andrà ad arricchire l’offerta di altri due punti vendita, quello di Alessandria e quello di Formia (LT). Grazie a questa nuova collaborazione, Brico io intende essere ancora più vicina alle esigenze del Cliente, per supportarlo nella risoluzione dei problemi quotidiani ed esprimere al meglio la propria missione di prossimità.



Brico io

L’insegna è nata nel 1986 e oggi è una società di Coop Lombardia. Presente su tutto il territorio nazionale con punti vendita a gestione diretta e in affiliazione è la catena italiana leader dei negozi di bricolage di prossimità per le persone che amano casa e giardino.



Per informazioni e immagini in HR:

Mauro Balbi

Ufficio Stampa Brico io

email: maurobalbi.press@gmail.com