Proclamati i vincitori di The WineHunter Award Platinum nelle categorie Wine e Food Spirits Beer

Dopo un anno dedicato alla selezione e alla ricerca delle migliori eccellenze vitivinicole e culinarie italiane e la pubblicazione della guida The WineHunter Award, oggi The WineHunter Helmuth Köcher, ha assegnato il massimo riconoscimento, The WineHunter Award Platinum, ai vincitori delle categorie Wine, Old Vintages e Food Spirits Beer. L’evento è stato trasmesso in diretta sulla piattaforma digitale WineHunter Hub, la stessa su cui dal 6 al 10 novembre si svolge la versione digital della 29^ edizione di Merano WineFestival, in attesa di ritornare nelle consuete location meranesi dal 26 al 30 marzo 2021. A presentarlo Maurizio Di Maggio, speaker della radio ufficiale della manifestazione, Radio Monte Carlo. L’evento è stato l’occasione anche di presentare la novità della guida cartacea che per la prima volta è stata mostrata al pubblico dei wine&food lovers che potranno acquistarla per essere aggiornati sulle migliori eccellenze enogastronomiche garantite dal marchio WineHunter.



Ecco l’elenco completo dei premiati con The WineHunter Award Platinum:



WINE



Abruzzo

Masciarelli2016 Iskra Marina Cvetic Montepulciano D’Abruzzo Riserva DOC



Alto Adige – Südtirol

Manincor

2017 Mason Di Mason Alto Adige / Südtirol Pinot Nero DOC

Tenuta J. Hofstätter

2017 Barthenau Vigna S. Urbano Alto Adige / Südtirol DOC



Campania

Marisa Cuomo

2018 Furore Fiorduva Costa D’Amalfi Bianco DOC

Masseria Frattasi

2017 Kapnios Benevento / Beneventano Riserva IGT

Quintodecimo

2017 Terra D’Eclano Irpinia Aglianico DOC



Friuli Venezia Giulia

Alessio Dorigo

2018 Ronc Di Juri Friuli Colli Orientali Friulano DOC

Bastianich

2016 Plus Venezia Giulia Bianco IGT

Schiopetto

2018 Blumeri Venezia Giulia Rosso IGT



Lombardia

Costaripa

2016 Molmenti Valtenèsi DOC

Monsupello

S.A. Blanc De Blancs Classico Extra Brut VSQ

Monte Rossa

2014 Cabochon Doppiozero Franciacorta Brut Nature Dosaggio Zero DOCG



Piemonte

Cà Viola

2016 Caviot Barolo DOCG

Domenico Clerico

2016 Ciabot Mentin Barolo DOCG

Poderi Luigi Einaudi

2016 Barolo Cannubi DOCG

Rocche Dei Manzoni

2015 Perno Vigna Cappella Di S. Stefano Barolo DOCG



Puglia

Gianfranco Fino Viticoltore

2018 Sé Salento Primitivo IGT



Sardegna

Su’Entu

2017 Su’Oltre Marmilla Merlot IGT



Sicilia

Planeta

2018 Menfi Chardonnay DOC



Toscana

Duemani

2017 Duemani Costa Toscana IGP

Fattoria Le Pupille

2017 Saffredi Toscana IGT

Ornellaia

2017 Ornellaia Solare Bolgheri Rosso Superiore DOC

Podere Le Ripi

2015 Amore E Magia Brunello Di Montalcino Classico DOCG



Trentino

Cantina Rovere’ Della Luna Aichholz

2013 Vervè Trento Riserva Extra Brut DOC



Umbria

Antonelli San Marco

2014 Montefalco Sagrantino Passito DOCG





WINE

Old Vintages



Alto Adige – Südtirol

Kellerei Terlan

2007 Raritá Alto Adige / Südtirol Pinot Blanc DOC



Lombardia

Bersi Serlini

2006 Bersi Serlini Mia Franciacorta Brut Nature Riserva DOCG



Piemonte

Mongioia

1999 Moscato D’Asti Gran Selezione DOCG



Sardegna

Silvio Carta

2006 Vernaccia Di Oristano Riserva DOC



Toscana

I Balzini

1998 I Balzini White Label Colli Della Toscana Centrale IGT

Montemercurio

1992 Vin Santo Di Montepulciano DOC

Orlandini

2007 Argena Toscana IGT



Trentino

Maso Martis

2010 Madame Martis Trento Riserva Brut DOC



Veneto

Antonio Facchin E Figli

2008 Geron Marca Trevigiana IGT

De Buris

2009 Amarone Della Valpolicella Classico Riserva DOC

Ernesto Ruffo

2010 Amarone Della Valpolicella DOCG

Tenuta Sant’Antonio

2010 Lilium Est Amarone Della Valpolicella Riserva DOCG



FOOD



Calabria

Francesca De Leo Alberti

Marmellata Extra Di Bergamotto



Emilia Romagna

Mazzetti L’Originale

Aceto Balsamico Tradizionale Di Modena DOP Extravecchio

Up Stream Italiana

Upstream Gold Edition



Friuli Venezia Giulia

Adelia Di Fant

Crema Spalmabile Alla Grappa Stravecchia



Liguria

Frantoio Di Sant’Agata D’Oneglia Di Mela

Amaretto Morbido All’Oliva Taggiasca Candita



Lombardia

Calvisius Caviar

Caviale Di Storione Bianco



Marche

La Pasta Di Aldo Di Alzapiedi Maria

Pasta E Pomodoro



Toscana

Il Bottaccio

Olio Extravergine Poggio Ai Palmenti

Noalya Cioccolato Coltivato

Cioccolato Grand Cuvée Character 309 Extra Fondente 85%



Trentino

Fratelli Corrà Salumi Trentini

Filetto Affumicato Riserva Roen



Veneto

Nonno Andrea

Asparagi Ai Granelli Di Senape Sott’Olio



SPIRITS



Alto Adige – Südtirol

Roner Distillerie

Caldiff 80 Special Edition



Piemonte

Distilleria Sibona

Grappa Di Arneis



Sardegna

Silvio Carta

Giniu Gin 517



Toscana

Winestillery Chioccioli AltadonnaWinestillery

Old Tom Gin



BEER



Veneto

Ca’ Verzini - Birrificio Agricolo

Dark Strong Ale



