Proclamato al Diageo Reserve World Class il Miglior Bartender d’Italia 2021: è Simone Mole’ del NEO di Cefalu’

In occasione del World Cocktail Day l’Italia festeggia Simone Molè General Manager del NEO di Cefalù, proclamato ieri Miglior Bartender d’Italia alla finale nazionale del Diageo Reserve World Class 2021, la prestigiosa ed acclamata competizione internazionale istituita da Diageo Reserve che celebra l’arte della mixology e che mette in scena il più grande, aspirazionale ed autorevole palcoscenico del settore dei luxury spirits, mediante la ricerca e la selezione dell’élite dei bartender di oltre 50 paesi nel mondo.

La finale nazionale, blindatissima e a porte chiuse, si è tenuta quest’anno al Drink Kong di Roma e ha visto sfidarsi 3 finalisti provenienti da tutta Italia selezionati tra i 10 migliori del paese dagli esperti Diageo dopo una prima fase di competizione svoltasi in via digitale. Come ogni anno i bartender si sono confrontati con i prodotti Reserve, la gamma di distillati del portfolio luxury di Diageo che comprende il gin Tanqueray No. TEN, il whisky Johnnie Walker, Bulleit Bourbon, la vodka Ketel One, il rum Zacapa e il tequila Don Julio.



Nato a Modica nel 1990, Molè ha battuto gli altri concorrenti superando brillantemente prove di creatività e tecnica che hanno messo in luce tutto il suo savoir-faire e abilità dietro al bancone. La vittoria è giunta dopo un primo ‘taglio’ che ha portato i finalisti da 10 a 3 attraverso le prove ‘The Beginning’, nella quale dovevano proporre il cocktail con il quale si sono candidati alla competizione, e la leggendaria Mistery Box che ha messo a dura propria la loro competenza e capacità di improvvisazione.



Simone e gli altri due super finalisti poi, si sono misurati con lo ‘Speed Round: The Untouchable’, prova a tempo con a disposizione solo 10 minuti per preparare 5 classici della mixology, e la ‘Elements3Ingredients’, sfida complessa che ha richiesto la realizzazione di un drink a base di Tanqueray No. TEN e due ingredienti a scelta collegandolo narrativamente a un città, un mood e una canzone.



Conquistata la giuria con la sua abilità e padronanza della situazione, Simone Molè è pronto ora a rappresentare l’Italia alla finale globale di World Class prevista dal 5 all’8 luglio e contendersi il titolo di Bartender of the Year 2021 con altrettanto professionisti del settore da tutto il mondo.

Seguite il loro viaggio su Facebook alla pagina www.facebook.com/GlobalWorldClassFinals e su Instagram @worldclass e @worldclass_ita



DIAGEO RESERVE WORLD CLASS

World Class è diventato l’evento di riferimento nel settore del lusso dove nascono le nuove tendenze della mixology, dove vengono create le migliori esperienze del bere bene e l’arte del bartending viene elevata. Al centro di World Class c’è un eccezionale programma di formazione globale che investe nella abilità del bartender e fornisce una piattaforma internazionale per scoprire e mostrare i migliori talenti da tutto il mondo. Lanciato a livello globale nel 2009, oltre 20.000 bartender sono stati ispirati e istruiti utilizzando alcuni dei migliori distillati Diageo come Ketel One® vodka, Cîroc® vodka, Tanqueray® No.TEN™ gin, Don Julio® tequila, Zacapa® rum, Singleton, i whisky single malt Talisker e Cardhu e Johnnie Walker® Gold Label Reserve™ Blended Scotch Whisky, Johnnie Walker® Platinum Label Reserve™ Blended Scotch Whisky e Johnnie Walker® Blue Label™ Blended Scotch Whisky.

Questa nuova generazione di bartender - ciascuno dei quali in competizione per il massimo riconoscimento nel settore bartending: il World Class Bartender of the year – creano ed esaltano le migliori esperienze del bere bene portandole ai consumatori nei migliori locali di tutto il mondo.



DIAGEO

Diageo è l’azienda leader mondiale del mercato bevande alcoliche, con un portfolio estremamente ricco di marchi prestigiosi Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan’s e Windsor whisky, le vodke Smirnoff, Cîroc e Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray e Guinness.

Diageo è quotata in borsa alla London Stock exchange (DGE) e alla New York Stock Exchange (DEO) e i suoi prodotti sono venduti in oltre 180 paesi in tutto il mondo. Maggiori informazioni su Diageo, sulle sue persone, sui suoi marchi e sul suo andamento sono disponibili all’indirizzo www.diageo.com. Dettagli sulla piattaforma globale di Diageo che promuove il bere responsabile si possono trovare sul sito www.DRINKiQ.com, insieme a informazioni su iniziative e strumenti per condividere le casistiche d’eccellenza.

