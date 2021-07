Proclamato il vincitore 2021 di Netcomm Award: eFarma.com vince la decima edizione di Netcomm Award, il premio dedicato alle eccellenze digitali in Italia

Premiati i progetti più innovativi del commercio digitale italiano in 14 categorie, tra cui e-commerce di prossimità, live commerce, sostenibilità e social commerce

Si è svolta ieri sera la cerimonia di proclamazione dei Netcomm Award 2021, il premio per i progetti più innovativi del commercio digitale italiano giunto quest’anno alla sua decima edizione. Durante la cerimonia di premiazione - trasmessa in live streaming mercoledì 30 giugno con la conduzione di Mario Moroni, imprenditore digitale e conduttore radiofonico, e la moderazione di Roberto Liscia, Presidente di Netcomm - è stato insignito del premio di vincitore assoluto eFarma.com, la Para Farmacia italiana di riferimento per l'acquisto di prodotti per la salute ed il benessere, sancendo come il settore della salute sia sempre più ricco di eccellenze digitali. eFarma.com, oltre a essere insignito di questo importante riconoscimento, potrà giovare di una campagna TV addressable sulle reti Mediaset.



L’edizione 2021 del premio promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano e realizzata con il supporto di Oney e Publitalia ’80, ha visto quest’anno competere 75 progetti, segno dell’impegno e del fermento che ha caratterizzato l’imprenditoria italiana nel generare iniziative in ambito digitale in questo periodo di difficoltà economico-sanitaria.



L’importante ruolo di valutare tutti i 75 progetti candidati e selezionarne i migliori è stato affidato a una prevalutazione tecnica a cura di Netcomm e GreatPixel e alla successiva analisi da parte di una giuria di professionisti in ambito digitale che, dopo aver individuato il progetto più meritevole in ognuna delle 14 categorie in gara, ha decretato il vincitore assoluto del premio Netcomm Award.



eFarma.com, oltre ad essere proclamato vincitore assoluto, è stato premiato come best-in-class nelle categorie Logistica e Digital Marketing.



Olico.it è risultato il migliore nella categoria Cross Border & Export con un progetto di valorizzazione del Made in Italy in più di 40 paesi nel mondo.



Nella categoria B2B il vincitore è stato Hotelify, grazie a un progetto innovativo in un settore prevalentemente tradizionale e fisico come quello dell’hotellerie.



VeraLab è stata premiata come miglior azienda nella categoria Customer Care & CRM per la sua innovativa strategia di fidelizzazione e di relazione con i clienti, perseguita anche nei momenti più difficili dell’emergenza sanitaria.



Treccani Emporium si è distinta in ambito User Experience con un progetto di e-commerce in chiave mobile first e un attento storytelling grafico.



Nella categoria Sostenibilità ha vinto Oway che sin dal 2013 utilizza packaging e imballi con materiali riciclabili al 100%, energia green nella produzione ed effettua spedizioni carbon neutral.



Al progetto “Il tuo prosciutto a casa” del Salumificio San Michele è andato il premio Social Commerce per aver basato la propria strategia di marketing interamente sui canali social, con particolare attenzione all’engagement dei follower e ai contenuti generati dagli utenti.



Unieuro è stato premiato come miglior progetto di Omnicanalità per aver integrato ottimamente una rete di oltre 270 negozi e per aver risposto in maniera tempestiva alle nuove esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria.



Farmacisti Preparatori ha vinto il premio E-commerce di Prossimità grazie al lancio e al consolidamento di un progetto di vendita pienamente integrata tra farmacie e piattaforma online.



Nella categoria Pagamenti è stata premiata Nexi per aver portato all’interno del settore dei pagamenti strumenti innovativi come il Mobile POS, il Pay-by-Link e il progetto Social Commerce.



F2D è stata riconosciuta la migliore iniziativa di Business Innovation per aver costruito un e-commerce di successo in un settore complesso e difficilmente adattabile come quello dei servizi per le aziende.



Sul fronte Live Commerce ha trionfato QVC Italia per la capacità di coniugare l’esperienza online con la relazione diretta con il pubblico portando il mondo della televendita sul canale web attraverso il live streaming.



Il premio Start-up è stato assegnato a Tender per aver costruito un servizio di consegna premium facilmente integrabile sia con siti e-commerce che con boutique fisiche.



“In questo periodo di forte criticità è stato sorprendente osservare lo spirito di adattamento e di trasformazione delle imprese del commercio italiano che, grazie alla loro dinamicità, hanno saputo utilizzare i canali digitali per creare nuove e migliorate opportunità per rimanere connessi e servire i propri clienti. L’edizione di Netcomm Award di quest’anno ne è la dimostrazione, con oltre 75 progetti candidati e la premiazione nelle diverse categorie in gara sia di importanti gruppi che di piccole eccellenze italiane. La vittoria di eFarma.com, poi, denota come il settore delle farmacie stia procedendo in maniera sempre più decisa verso un servizio che integra fisico e digitale e dove a giovarne ne è la qualità del servizio per i consumatori” ha commentato Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. “La sfida per il futuro si gioca su due assi: il consolidamento delle strategie di digitalizzazione avviate dalle imprese in quest’ultimo anno e il rafforzamento delle competenze digitali tra i lavoratori. Sono certo che l’edizione di Netcomm Award del prossimo anno ci riserverà nuove sorprese legate al fermento e alla capacità creativa dell’imprenditoria italiana” conclude Roberto Liscia.



I vincitori della decima edizione di Netcomm Award verranno celebrati anche durante il prossimo Netcomm Forum Industries, che quest’anno durerà eccezionalmente tre giorni, dal 5 al 7 ottobre 2021: un’occasione per approfondire, tramite la testimonianza di queste aziende di successo, il cambiamento degli stili di vita dei consumatori e analizzare come le imprese e i mercati stiano evolvendo in chiave digitale.



Il vincitore assoluto di Netcomm Award 2021 e i premiati nelle 14 categorie in gara



Vincitore assoluto



eFarma.com è la Para Farmacia italiana di riferimento per l'acquisto di prodotti per la salute ed il benessere. Fondata nel 2013 con l'obiettivo di rappresentare un canale innovativo di vendita e consulenza online di prodotti per la salute, mette al servizio dei clienti la massima qualità e professionalità, ed offre un catalogo con oltre 40.000 referenze dei migliori brand del settore farmaceutico. Il team di eFarma.com è composto prevalentemente da farmacisti, professionisti pronti ad offrire a ciascun cliente lo stesso tipo di supporto che ci si aspetterebbe in una farmacia tradizionale. A rafforzare questo approccio adattandolo alle esigenze contemporanee, una strategia di customer care multicanale quanto più diretta e accessibile, per permettere a chiunque di avere il proprio farmacista sempre con sé.



Logistica



Premiata eFarma.com per l’implementazione di un sistema innovativo ed efficace per la gestione delle scorte e del magazzino e l’ottimizzazione dell’intero processo logistico che soddisfa anche una clientela internazionale.



Cross Border & Export



Premiato Olico.it per l’impegno nella valorizzazione del Made in Italy nel mondo, con esportazioni in più di 40 paesi e con un ottimo servizio clienti multilingua.



B2B

Premiato Hotelify per aver innovato un settore prevalentemente tradizionale e fisico come quello dell’hotellerie grazie ad un e-commerce che da anni è un caso di successo.



Digital Marketing



Premiata eFarma.com per aver applicato delle strategie integrate e innovative di digital marketing ad un settore complesso come quello della farmaceutica.



Customer Care & CRM



Premiata VeraLab per aver integrato nella propria strategia di fidelizzazione numerose ed efficaci campagne di loyalty ed essere stati vicini ai propri clienti durante il periodo della pandemia.



Premio User Experience



Premiato Treccani Emporium per aver progettato un e-commerce in chiave mobile first e aver costruito uno storytelling grafico in grado di valorizzare a pieno la filosofia e la storicità dei prodotti.



Premio Sostenibilità



Premiato Oway per la grande attenzione e rispetto per l’ambiente per aver sostituito fin dal 2013 tutti i packaging e gli imballi con materiali riciclabili al 100%, per l’utilizzo di energia green nella produzione e per le spedizioni carbon neutral.



Premio Social Commerce



Premiato Salumificio San Michele per aver basato la propria strategia di marketing interamente sui canali social, con particolare attenzione all’engagement dei followers e ai contenuti generati dagli utenti.



Premio Omnicanalità



Premiata Unieuro per aver integrato ottimamente una rete di oltre 270 negozi e per aver risposto in maniera tempestiva alle nuove esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria; per aver implementato servizi pre e post-vendita pur continuando a offrire ai propri clienti un’esperienza continua e sicura, integrando i canali online e offline.



Premio E-commerce di Prossimità



Premiati Farmacisti Preparatori per aver lanciato e consolidato un progetto di vendita pienamente integrata tra farmacie e piattaforma online.



Premio Pagamenti



Premiata Nexi per aver portato strumenti innovativi all’interno del settore dei pagamenti come il Mobile POS, il Pay-by-Link e il progetto Social Commerce.



Premio Business Innovation



Premiato F2D per aver costruito un e-commerce di successo in un settore complesso e difficilmente adattabile come quello dei servizi per le aziende.



Premio Live Commerce



Premiata QVC Italia per la capacità di coniugare l’esperienza online con la relazione diretta con il pubblico portando il mondo della televendita sul canale web attraverso il live streaming.



Premio Start-up



Premiata Tender per aver costruito un servizio di consegna Premium facilmente integrabile sia con siti e-commerce che con boutique fisiche.



Le 14 categorie in cui sono stati suddivisi e valutati i progetti



Business Innovation; User experience; Start-up; Omnichannel; CrossBorder&Export; Customer Care & CRM; Sostenibilità Social commerce; Business to Business; Digital marketing; Live commerce; Logistica; Payments; Ecommerce di prossimità.



La giuria della decima edizione di Netcomm Award



Roberto Liscia, Presidente Consorzio Netcomm; Marco Adamo, E-commerce Strategy & Public Affairs Manager di Dhl Express; Francesca Benati, Senior Vice President Online Travel di Wemea & Managing Director Italy; Alessandro Bocca, Ceo di Axerve; Pietro Cerretani, Managing Director di Digital Events; Paola Colombo, General Manager Adtech & Business Development di Publitalia ‘80; Massimiliano Dona, Avvocato e Presidente di Consumatori.it; Marisandra Lizzi, Founder di Mirandola Comunicazione e Ipress Live; Christina Lundari, General Manager di Verizon Media; Paola Marzario, Founder e Presidente di BrandOn Group; Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco; Dirk Pinamonti, Head of E-commerce di Nexi; Giovanni Pola, Ceo di Greatpixel; Simone Zucca, Director Retail, Fahion Luxury & Finance di Google.



Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, è il punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale nel panorama nazionale e internazionale. Nato nel 2005, riunisce circa 400 aziende composte da società internazionali e piccole-medie realtà di eccellenza. Netcomm promuove lo sviluppo dell’e-commerce e dell’evoluzione digitale delle imprese, generando valore per l’intero sistema economico italiano e per i consumatori. Netcomm è tra i membri fondatori di Ecommerce Europe, l’Associazione Europea del Commercio Elettronico.



Netcomm Award è l’appuntamento annuale che dal 2011 premia e valorizza le eccellenze del commercio digitale italiano. Punto di riferimento per realtà imprenditoriali affermate e start-up innovative che sono riuscite a offrire relazioni e servizi eccellenti ai loro clienti attraverso la vendita online di prodotti o servizi sia per il consumatore finale che per il mercato B2B e che si sono distinte per livello di innovazione del modello di business, grado di innovazione tecnologica e creatività, usabilità e trasparenza delle procedure adottate, efficacia e chiarezza delle informazioni del progetto sviluppato.



Maggiori informazioni su: https://award.consorzionetcomm.it/



in foto: RobertoLiscia, Presidente di Netcomm