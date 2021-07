Prodes Italia, già promotrice di Artistar Jewels e Milano Jewelry Week presenta OVERJEWELS

Il primo social commerce dedicato agli operatori del mondo del gioiello.

Prodes Italia, dopo Artistar Jewels e Milano Jewelry Week, lancia OVERJEWELS, social commerce dedicato a tutti i produttori di gioiello e operatori del settore che potranno entrare a far parte di una community internazionale e beneficiare di una promozione a 360°. Grazie all’azione sinergica di due canali mediatici, la piattaforma social commerce e l’innovativo progetto editoriale, questo nuovo concept intende creare uno spazio in cui tutti gli appassionati del settore gioiello possano incontrarsi, scambiarsi opportunità e consigli e incrementare il proprio business. Un luogo di incontro virtuale, e non solo, per designer, artisti, brand, aziende, produttori ma anche fotografi, giornalisti e buyer.



Enzo Carbone - il Founder di Prodes Italia, afferma: “OVERJEWELS nasce dopo aver lavorato e analizzato per oltre 10 anni il settore del gioiello a livello mondiale. Le nostre pregresse esperienze ci hanno spinto a creare una piattaforma virtuale con l'obiettivo di fornire, a tutti gli addetti, un valido strumento di lavoro. Nonostante il complicato periodo dettato dalla pandemia, non ci siamo mai fermati anzi, abbiamo investito in un progetto ambizioso e rivoluzionario. OVERJEWELS si aggiunge al nostro già ampio e consolidato pacchetto di progetti dedicati a questo magnifico mondo.”

Suddiviso in diversi profili il nuovo social commerce è il trait d’union tra gli amanti e i produttori della gioielleria. Le varie modalità di adesione attraverso cui connettersi permettono, infatti, di differenziare i profili degli utenti iscritti in base alle loro esigenze e ai loro obiettivi.



Sarà possibile registrarsi al sito come operatori del settore o come brand: artisti, artigiani o gemmologi, aziende che si occupano di materie prime, strumentazione tecnica o tecnologie specifiche, ma anche fiere, gallerie, fotografi, accademie e molte altre categorie.



Sul profilo, ciascuno potrà raccontare il proprio lavoro, pubblicare news ed eventi e, attivando il profilo e- commerce, anche mostrare e vendere direttamente sul sito i propri prodotti.



Tra gli aderenti al progetto, i partecipanti ad Artistar Jewels, tra cui Pavit Gujral (India), Vlad Glynin (Hong Kong) , Izmestiev Diamonds (Russia) e i vincitori dell’edizione 2019 Fall Edition Petra Mohylova (Repubblica Ceca), Alessandro Dari (Italia) e Sacris Aurum (Russia), ma anche di fotografi di settore come Steve DeVilbiss (USA) e Fotokünstlerei (Germania); tra gli operatori di settore la storica Hagerty (Svizzera) leader dei prodotti chimici specifici per la pulizia del gioiello, o aziende tecnologiche come la Alo Zone (Italia), che dal 1997 realizza software per l’oreficeria. Tra i commercianti di materie prime, la Greenland Ruby (Groenlandia), azienda specializzata nell’estrazione di rubini e zaffiri rosa con attenzione alla salvaguardia ambientale e al rispetto dei suoi lavoratori.



Sul sito è presente anche una sezione News costantemente aggiornata con approfondimenti dedicati a novità, tendenze, eventi, contest e rubriche gestite da massimi esponenti del settore. Il progetto editoriale si avvarrà delle migliori firme del settore, con l’obiettivo di intercettare e diffondere le novità e i trend più esclusivi del mercato.



ABOUT PRODES ITALIA

OVERJEWELS è un progetto di Prodes Italia, società specializzata nella realizzazione di progetti volti alla sponsorizzazione internazionale di aziende operanti nei settori dell’alta gioielleria, arte, design, fashion e wine. Attiva in tutto il mondo opera nei segmenti: comunicazione, web, organizzazione di eventi, marketing, advertising, editoria. Fondatrice dell’evento consolidato ormai negli anni Artistar Jewels, Prodes Italia rispecchia in questo nuovo progetto la medesima unicità e stile. Nel 2019 la società ha realizzato la prima edizione della Milano Jewelry Week, settimana interamente dedicato al mondo del gioiello contemporaneo. Prodes Italia vanta 15 pubblicazioni internazionali e 80 eventi organizzati con più di 4000 aziende coinvolte, per un totale di oltre 2 milioni di visitatori.

Facebook: @overjewelsofficial Instagram: @overjewelsofficial Sito: www.overjewels.com



www.prodesitalia.com