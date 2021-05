Profumano di caffè le proposte dei Y20 al primo G20 in Italia con Godina e Illiano

Il caffè guida i giovani dello Y20 a elaborare proposte per il G20 Quest’anno l’Italia ospita per la prima volta il G20. Per elaborare le loro proposte i giovani dello Youth 20 hanno a loro disposizione esperienze di inclusione, sostenibilità, innovazione e nuove opportunità di lavoro nel mondo del caffè presentate da Andrej Godina e Mauro Illiano, due esperti convocati da ICO – International Coffee Organization

Nel 2021 l’Italia ospita il G20 per la prima volta nella storia. Da dieci anni, il Foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo riceve le visioni e le idee di un suo gruppo ufficiale di coinvolgimento, lo Youth 20 (Y20). I tre focus sui quali quest’anno si concentra l’attenzione dei giovani sono inclusione; sostenibilità, cambiamento climatico e ambiente; innovazione, digitalizzazione e futuro del lavoro. Il caffè offrirà spunti di approfondimento e testimonianze per tutti i temi di discussione; l’ICO - International Coffee Organization ha infatti deciso di collaborare con lo Y20 in occasione dell’arrivo del summit in Italia, il Paese nel quale il settore più si identifica a livello mondiale.



Lo farà attraverso due esponenti di primo piano della scena caffeicola italiana: Andrej Godina, caffesperto, PhD in Scienza, Tecnologia ed Economia nell’Industria del Caffè e Mauro Illiano, winexpert e caffesperto; quest’ultimo spiega «a noi spetta il compito di fornire case history, spunti di riflessione e indicazioni pratiche utili all’elaborazione del progetto che poi i giovani porteranno al G20. È un’occasione importante per fare conoscere alla platea internazionale dei giovani la complessità e la ricchezza di una filiera lunga e articolata qual è quella del caffè, per lo più ignorata, ma ricca di opportunità».



Sono numerosi gli elementi che saranno presentati alla voce sostenibilità. Spicca la case history dello stage in piantagione organizzato da Andrej Godina, Umami Area Honduras e la cooperativa Cocafcal di Las Capucas in Corquin, Copán nel Paese Centro Americano. Giovani baristi, torrefattori e appassionati di caffè si sono formati sulla coltivazione del caffè e la gestione del lavoro agricolo in piantagione. L’esperienza è culminata con la realizzazione di una compagine societaria internazionale che in quell’area ha acquistato la sua prima piantagione: Finca Rio Colorado. È il primo tassello con cui il progetto vuole dimostrare che la produzione di un caffè di alta qualità in un regime agricolo sostenibile è possibile; durante la raccolta che va da ottobre a inizio aprile di ogni anno, viene dato lavoro a 40 persone. «Abbiamo dimostrato che è possibile offrire al consumatore una tazzina che parla di sostenibilità, alla cui definizione concorrono più elementi - afferma Andrej Godina -: quella del contadino, quella ambientale di coltivazione e avanti, fino ai Paesi di consumo, dove l’attenzione alla sensibilità è ancora poco considerata. Spesso a un prodotto rispettoso dell’ambiente e di chi lo produce viene perdonato il fatto di non avere una qualità eccelsa, che al contrario si trova nei nostri caffè».



Innovazione e futuro del lavoro trovano uno spunto interessante nella startup nel campo dell’innovazione del caffè realizzata nel 2009 all’interno del Trieste Coffee Cluster da Andrej Godina insieme a Massimo Chenda, imprenditore nel campo della produzione di macchine espresso ed esperto di creazione e gestione d’impresa e Fabrizio Polojaz, imprenditore nel campo del caffè verde e della tostatura. Il primo brevetto è stato la Bacchi Espresso, l’unica macchina da caffè espresso al mondo che riesce a ricreare meccanicamente su una semplice fonte di calore, i giusti parametri di pressione (9 bar) e di temperatura (90°C) necessari per erogare un espresso. Un complesso lavoro di squadra con più aziende e consulenti ha poi permesso di mettere a punto il primo prototipo di macchina industriale per la produzione automatica di un prodotto assolutamente innovativo: Tablì, ovvero compresse di caffè del tutto naturali, pronte all’uso e totalmente compostabili. L’intero pacchetto azionario è stato acquistato pochi mesi fa da una importante realtà produttiva italiana.



Procede da oltre un decennio l’attività di formazione e di inclusione condotta da Andrej Godina dapprima con l’associazione Umami Area, che successivamente ha collaborato con la NGO tedesca Starkmacher realizzando il C.O.F.F.E.E. Project, un percorso di studio sul caffè finalizzato alla realizzazione di nuove opportunità di lavoro che ha coinvolto centinaia di giovani provenienti dall’Europa (Italia, Belgio, Germania e Spagna) e dai luoghi di produzione (Colombia, Brasile e Indonesia). I partecipanti hanno seguito i percorsi di formazione del Coffee Diploma System della SCA, preparando professionisti ben formati su tutta la filiera di cui il settore ha decisamente bisogno. Il percorso, durato un anno, ha visto un interessante interscambio tra i giovani provenienti dalle piantagioni di caffè hanno potuto seguire il corso sulle abilità del barista e, contemporaneamente, alcuni baristi europei hanno potuto approfondire il caffè dal punto di vista della sua botanica e della lavorazione all’origine. Due mondi tra loro molto lontani – e non solo da un punto di vista geografico – si sono incontrati e completati reciprocamente.



Le tappe

I giovani del Y20 prenderanno parte a una serie di eventi online in cui verranno presentate diverse realtà e forniti spunti di riflessione, che saranno poi ripresi e approfonditi dal 19 al 22 luglio; il 23 è prevista una giornata in presenza tra Milano e Bergamo con eventi, workshop e incontri, tutti sul tema del caffè. Infine i giovani scriveranno il loro documento programmatico sui tre temi che presenteranno al G20.

In conclusione, Mauro Illiano afferma: «Essere chiamati a rappresentare l’Italia in un’occasione tanto importante ci ha sorpresi e ha confermato che il cammino intrapreso da tempo da Andrej Godina, al quale mi sono unito da 3 anni è positivo e suscita interesse. Vogliamo sensibilizzare la platea internazionale al valore del caffè e delle professionalità che lo circondano con argomentazioni di alto livello, ma anche con esempi semplici, alla portata di tutti». «Quando è arrivata la lettera dell’ICO firmata dal Presidente ho pensato ad Alberto Hesse, Vinko Sandalj, Ernesto Illy: persone che mi hanno ispirato sin da quando ho cominciato a lavorare nel mondo del caffè e che ho sempre ammirato - prosegue Andrej Godina -. Li ammiravo e un po’ invidiavo il credito che ricevevano a livello internazionale: la chiamata di ICO è davvero una grande soddisfazione».



Il sondaggio: ottimismo e un futuro internazionale

Yas (Young Ambassador Society), l’associazione responsabile di processi giovanili dei vertici G7/G20 per l’Italia ha condotto una ricerca attraverso 9451 giovani italiani di ogni parte del Paese per conoscere la loro opinione sui temi che il G20 dovrebbe affrontare. Il profilo dei partecipanti è stato per il 60% di giovani dell’età compresa tra 20 e 24 anni, la maggior parte dei quali studenti o giovani professionisti. Circa il 70% dichiara di avere una prospettiva internazionale perché si identifica come cittadino del proprio continente o del mondo. La prospettiva globale emerge anche dalla disponibilità a vivere all’estero nel futuro; ad oggi il 92% i degli intervistati risiede in Italia e solo il 24% ha trascorso più di 4 mesi all’estero; circa il 75% vorrebbe trasferirsi in un altro Paese nei prossimi 3 anni. Riguardo il loro atteggiamento nei confronti del futuro, il 76% si sente ottimista nel breve termine (3 anni); solo il 23% lo è nei confronti del futuro del mondo. La percentuale scende al 19% riguardo i prossimi tre anni nel nostro Paese.

I temi più urgenti da affrontare hanno visto in primo piano il cambiamento climatico e le questioni ambientali (la sostenibilità sarà al centro delle discussioni del G20), quindi le disuguaglianze, le guerre e il terrorismo (39%) e lo sviluppo dei paesi emergenti (30%). Un’altra importante priorità sono l’occupazione e il futuro del lavoro (43%), l’istruzione e la cultura (37%) e la crescita economica (37%).



Numeri sul caffè

Il consumo quotidiano di caffè nel mondo è stimato in 3 miliardi di tazzine. La produzione globale ha raggiunto 163 milioni di sacchi da 60 kg nel 2019/2020. Il Brasile è il primo produttore con 61,63 milioni di sacchi, soprattutto di caffè Arabica, seguito dal Vietnam con 28,8 milioni di sacchi, principalmente di caffè Robusta. Terza la Colombia con 14,8 milioni di sacchi di Arabica, quarta l’Indonesia con 12,4 di sacchi soprattutto di Robusta. L’Etiopia (la culla della Coffea Arabica, in cui è avvenuta la sua crescita spontanea) è il primo produttore in Africa con 7,4 milioni di sacchi e quinto nel mondo. Il caffè permette di vivere a 25 milioni di famiglie di agricoltori, che per la maggior parte possiedono meno di 5 ettari. Nel 2020 l’Europa è stato il primo importatore di caffè verde con 78,3 milioni di sacchi seguita dagli Stati Uniti (28,4) e dal Giappone (7,3). L’Italia è secondo importatore di crudo ed esportatore di caffè tostato europeo dopo la Germania e il quarto per consumi con 4,7 chili pro capite l’anno, preceduta da Olanda (8,3), Svezia e Norvegia. In Italia la filiera del caffè vale circa 5 miliardi di euro, con quasi 10 mila addetti. L'indotto lavorativo ed economico, a partire dal mercato delle attrezzature professionali (macchine, macinadosatori e prodotti correlati), vede l'Italia al primo posto nel mondo con un valore produttivo di circa 500 milioni di euro. Nel settore caffè, operano oltre 800 torrefazioni (1003 se si comprendono le microtorrefazioni) con circa 7.000 addetti. (Fonti: Ico, Statista Consumer Market Outlook, Iei, Fairtrade).



Andrej Godina nasce a Trieste e consegue il dottorato di Ricerca in Scienza, Tecnologia ed Economia nell’Industria del Caffè con una tesi inerente all’analisi sensoriale dell’espresso presentata presso l’Università degli Studi di Trieste. Nel 1997 frequenta il primo corso di assaggio in tazza organizzato dall’Associazione Caffè Trieste e nel 2000 segue i corsi di SCA – Speciality Coffee Association di cui supera con successo tutti i moduli formativi ottenendo anche le certificazioni di Formatore ufficiale e di Master Barista. Nel 2015 costituisce assieme ad altri cinque soci l'associazione Umami Area, perseguendo la diffusione della cultura del caffè di qualità e internazionalizzando l'attività formativa di SCA con eventi nelle piantagioni.

Nel 2017 costituisce con altri 27 soci la ditta Umami Area Honduras, che acquista una piantagione di caffè nel Paese centro americano, la finca Rio Colorado. Le caratteristiche professionali di Godina, unite alla sua attività di consulenza libera, ne fanno un assaggiatore indipendente, svincolato dalle dinamiche commerciali delle aziende che operano nel settore. È autore dei libri Caffè Verde in un Libro (scritto con Alberto Polojac), Barista in un Libro, Tostatura in un Libro (scritto con Massimo Barnabà), Zero Caffè (coautore Sandro Bonacchi) e Un Caffè in Toscana, editi da Edizioni Medicea Firenze.



Mauro Illiano nasce a Napoli e si laurea in Legge. Approda al mondo della gastronomia attraverso l’Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Napoli, con cui collabora da oltre 10 anni. Giornalista pubblicista, attualmente collabora con numerose riviste e guide di settore. Dopo numerose esperienze formative in tutto il mondo approda alla scuola della Specialty Coffee Association, di cui completa il Coffee Skills Program, conseguendo il Coffee Diploma System. Durante la formazione effettua un viaggio in piantagione in Honduras ed El Salvador, dove approfondisce la conoscenza del caffè e stringe amicizia con Andrej Godina. È socio fondatore della società Napoli Coffee Experience che opera in ambito formativo professionale nel mondo del caffè e segue numerose aziende con consulenze inerenti la formazione del personale, la realizzazione di modelli di business e il controllo qualità di prodotti a base caffè.

Fuori dal mondo gastronomico ha pubblicato i libri Silent Song per Graus Editore e Perunavolta nella vita.