Profumiamo la musica, il concerto olfattivo. A Foggia venerdì 3 dicembre in scena una sinestesia tra musica e profumi

Manca pochissimo al debutto di Profumiamo la Musica, il “concerto olfattivo” per la prima volta in scena a Foggia. Appuntamento da non perdere quindi venerdì 3 dicembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium Santa Chiara, un’occasione per rivivere un evento in presenza in una sinergia glamour pronta a conquistare i cinque sensi con il tocco artistico di Lucy Petrucci.

Profumiamo la Musica nasce da un’idea delle sorelle De Flumeri, titolari di Profumi e Balocchi Profumeria Artistica, che affianca alle sue attività di vendita anche quelle di divulgazione culturale olfattiva. Da qui l’idea di presentare una sinestesia tra musica e fragranze: per l’occasione, sul palco dell’Auditorium, un parterre musicale di calibro chiamato ad interpretare i sei atti attraverso cui accompagnare il pubblico in un viaggio sensoriale dove le note vibranti della musica classica si mescoleranno con le note delle fragranze.



Interverranno Pasquale Rinaldi, flauto, Andrea Saracino, marimba, Giovanni Astorino, violoncello, Dino De Palma, violino e Nunzio Aprile, pianoforte: “Si tratta di un evento geniale in cui il tema olfattivo viene declinato attraverso la potenza evocativa della musica classica - commenta il pianista - un genere che con il suo romanticismo, la sua profondità, i suoi picchi di nostalgia può evocare le stesse sensazioni di un profumo. L’evento è unico nel suo genere perché si allontana da un concerto classico, i brani scelti, le interpretazioni e gli interventi con gli strumenti seguono il filo conduttore e impalpabile delle note profumate”.



Protagoniste indiscusse dell’evento le fragranze Perris Monte Carlo, veri capolavori nel mondo del profumo che lasciano il segno per la qualità delle materie prime e l’inconfondibile sentore di essenze naturali, un “guardaroba” olfattivo capace di raccontare di noi e del nostro stile.



Non solo musica: l’evento si concluderà con Fifty’s Mood in pieno stile Bon Ton per una serata che vuole lasciare un segno indelebile sui cinque sensi, proprio come accade con una scia di profumo.



Ringraziamenti doverosi alle tante attività del territorio in sinergia con le associazioni che hanno scelto di fare rete e intervenire in qualità di sponsor per sostenere un evento culturale di elevata caratura che riporta la città in platea.



L’evento si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti. L’accesso sarà consentito a chi è regolarmente munito di Green Pass oppure di un tampone molecolare o antigenico rapido con risultato negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti.



Profumiamo la Musica è promosso da Profumi e Balocchi Profumeria Artistica. Dopo gli studi in Francia, Daniela e Valeria De Flumeri portano in città la profumeria di nicchia offrendo ai propri clienti fragranze realizzate da nasi specializzati e da maestri artigiani. A differenza della profumeria tradizionale, le fragranze artistiche non seguono la moda del momento. I profumi sono opere d’arte capaci di interpretare emozioni impalpabili in viaggi sensoriali olfattivi. Diventano il “vestito” di ogni persona in quella combinazione unica che sboccia tra le materie prime naturali e l’incontro con la pelle di chi lo indossa. Dal 1998 Profumi e Balocchi è un punto di riferimento per chi desidera fragranze uniche e alta profumeria per la skincare e la bellezza del proprio volto ma soprattutto per chi ama viaggiare con i sensi attraverso “passeggiate olfattive” alla scoperta del profumo giusto per sé. Da qui anche le attività di divulgazione della cultura olfattiva che affiancano le attività di vendita di Profumi e Balocchi, rendendola una realtà unica sul territorio.