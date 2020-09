Progetti d'autunno: ripartire dal turismo enogastronomico italiano

Gusto Italiano si prepara all'autunno passando al setaccio tutte le aziende produttrici di alimenti, bevande, hotel, ristoranti, pizzerie, B &B, artigiani, locali, negozi ecc, che vorranno essere presentati alla clientela ucraina. I volumi scritti in lingua italiana e russa (lingua parlata nel mondo da oltre 300 milioni di persone), hanno un mercato dal potenziale vastissimo. "Chiunque desideri parlare della propria azienda e toccare il nuovo mercato ucraino, conclude Andrea Busso, ci contatti all'indirizzo mail: commercialegustoitaliano@gmail.com

Gusto Italiano/ИТА�>ЬЯНСКИЙ ВКУС export del Made in Italy in Ucraina, si prepara all'autunno, con una serie di progetti editoriali, piuttosto impegnativi, di lunga durata, attraverso cui la bella Italia verrà presentata, in tutti i suoi aspetti turistici, alla clientela ucraina, oltre che a quella italiana.



Un modo per contribuire, vista la difficoltà del momento e la crisi economica dovuta al lockdown, alla ripartenza del turismo della nostra bella Italia.



"Il progetto, iniziato già da un paio di mesi, riferisce il fondatore di Gusto Italiano, Andrea Busso, è stilare una guida turistica per ogni regione italiana ed una dedicata a tutto lo stivale, sulla falsariga di quanto appena concluso contenente 5 guide turistiche delle principali città ucraine quali Kiev, Lviv, Kharkiv e Odessa e quella generale di 700 pagine di tutta la nazione. Disponibili su Amazon, sia in formato ebook che cartaceo, le guide saranno editate in italiano e successivamente in russo ( lingua parlata nel mondo da oltre 300 milioni di persone)."



Per questo mercato dal potenziale vastissimo, Gusto Italiano passerà al setaccio tutte le aziende produttrici di alimenti, bevande, hotel, ristoranti, pizzerie, B &B, artigiani, locali, negozi ecc, che vorranno essere inseriti e promossi all'interno dei volumi.



"Chiunque desideri parlare della propria azienda e toccare il nuovo mercato ucraino, conclude Andrea Busso, ci contatti all'indirizzo mail: commercialegustoitaliano@gmail.com