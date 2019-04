Progetto “Gli itinerari della fede”, il 7 aprile la “Camminata per Niccolò IV”

In occasione della “Giornata mondiale della salute”

ASCOLI – Domenica 7 aprile (con partenza alle 15,30 in Piazza Arringo davanti alla cattedrale), nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” e della “Settimana della famiglia – AP Family 2019” si svolgerà l’iniziativa “Camminata per Niccolò IV”.



Si tratta di una manifestazione promossa da Circolo Acli Oscar Romero, Comune di Ascoli Piceno, Associazione Hozho, U.S. Acli Marche e Ufficio per la pastorale turismo, sport e tempo libero della diocesi di Ascoli Piceno e permette ai cittadini presenti di fare attività fisica ma anche conoscere meglio le ricchezze storiche, architettoniche e naturalistiche del nostro territorio.



La data del 7 aprile non è stata scelta a caso. Infatti proprio domenica si celebra la Giornata mondiale della salute e per occuparsi della propria salute è importante fare attività fisica e tenersi in forma evitando dunque una vita sedentaria che spesso causa l’insorgere di varie patologie.



Nel corso della manifestazione l’attenzione sarà rivolta a Papa Niccolò IV, primo pontefice dell’ordine dei francescani, e a tutto quello che nel centro storico, ma anche in zone limitrofe, è collegato alla sua storia.



Vale la pena di sottolineare, infatti, che Niccolò IV è l’unico pontefice (in carica dal 1288 al 1292) nativo della città di Ascoli e donò al duomo un eccezionale piviale del XIII secolo, di manifattura inglese di altissima qualità, oggi esposto nella Pinacoteca Civica. La serata sarà dunque dedicata ad un cammino che toccherà i luoghi francescani della città che sono davvero tanti come il Santuario di San Serafino di Montegranaro o il chiostro vicino alla Chiesa di San Pietro e Paolo, dove ci fu il primo insediamento cittadino proprio dell’ordine del francescani. Non mancherà dunque l’opportunità di conoscere meglio la nostra città.



In caso di maltempo la manifestazione sarà lo stesso effettuata con un percorso all’interno delle chiese del centro storico.



Ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche oppure il sito www.usaclimarche.com.