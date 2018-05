Incentivi per progetti di promozione sui mercati globali e interventi di internazionalizzazione delle imprese del settore legno-arredo.

L'agevolazione prevista dal Progetto Strategico "Sistema Abitare" vuole incentivare lo sviluppo di azioni coordinate di promozione sui mercati globali e sostenere l'internazionalizzazione del prodotto e del processo produttivo.

Il bando regionale è rivolto a tutte le imprese del settore legno e arredo, con sede legale o operativa nel territorio delle Marche.





Quali sono le attività ammesse al Bando "Sistema Abitare" per il settore legno-arredo?



Il bando si suddivide in due linee di intervento:



Linea A - Azione Composita:



- Missioni imprenditoriali B2B nei Paesi Indonesia, Regno Unito e Iran;



- Incoming con operatori provenienti/buyer internazionali da USA/UK o da Cina/UK;



- Sviluppo di una cultura di innovazione mediante la conformità alla norma tecnica italiana UNI 11674 “Mobili - Requisiti per la determinazione dell’origine italiana dei mobili”.



Linea B - Azione Strategica Aziendale



- Ciascuna Impresa presenterà un proprio progetto strategico, basato sull'acquisizione di competenze specialistiche e servizi avanzati.





Quali agevolazioni prevede il Progetto Strategico "Sistema Abitare"?



L'agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese, fino ad un massimo di € 40.000,00.





Qual è la scadenza del Bando "Sistema Abitare" per le PMI che vogliono presentare domanda?



Sarà possibile presentare domanda fino all'11 Giugno 2018.