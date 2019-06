Programma del XVI SEMINARIO INTERNAZIONALE INTERDISCIPLINARE CISAT DI PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA E LETTERATURA Psicologia e psichiatria: dalla clinica all’arte alla letteratura (Napoli, 22-23 giugno 2019) (ingresso libero)

con l’Adesione della Presidenza della Repubblica «In occasione del vostro terzo congresso interdisciplinare il Presidente della Repubblica esprime apprezzamento all’Istituto Italiano di Cultura di Napoli ONLUS per il valore culturale e sociale della manifestazione. L’iniziativa contribuisce a diffondere e far conoscere in Italia l’Arteterapia, una delle nuove frontiere dell’approccio psicoterapeutico a livello internazionale» telegramma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano del 15/VI/2006

XVI SEMINARIO INTERNAZIONALE INTERDISCIPLINARE CISAT DI PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA E LETTERATURA

Psicologia e psichiatria: dalla clinica all’arte alla letteratura

PROGRAMMA

Napoli, 22-23 giugno 2019











sabato 22 giugno, ore 10 - 14

saluti e I sessione (sessione plenaria inaugurale)

sala Gabriele D’Annunzio, CISAT

Michela Antonella Calandriello (pedagogista), L’irruenza del colore: Van Gogh uno spirito folle



Roberta Calvi (psicologa; sessuologa; mediatore familiare), Dall'analisi alla tela. L'arte come strumento di ristrutturazione di sé



Caterina Ferrara (psicologa; Associazione GRECAM), Dall’isolamento al ‘rischio’ di creare insieme: la ricerca del Grecam



Marco Fiorante (Western PA Psych Care Beaver, PA, USA), I benefici della Musicoterapia nei bambini affetti da Disturbo dello spettro autistico



Domenico Natale (storico dell’arte) – Franco Rotella (art director, Studio Rotella), Dove il colore diventa cultura



Francesco Paolo Palaia (psicopedagogista clinico; ASL Vibo Valentia), Agire recitando. Una avventura strordinaria (prolusione della Tesi di Dottorato in Psicologia dell’arte e della letteratura presso il CISAT, Centro Italiano Studî Arte-Terapia)



Roberto Pasanisi (psicologo clinico; direttore, CISAT, Centro Italiano Studî Arte-Terapia), Seminario esperienziale di Psicoarteterapia clinica



Angela Vai (danzaterapeuta, scrittrice, storica e critica del cinema), Tra danza e scrittura nella cura del disagio psichico





Presiede: Antonietta Benagiano











sabato 22 giugno, ore 15 - 19

II sessione

sala Gabriele D’Annunzio, CISAT

Maria Alecci (psicologa), L’EMDR tra arte e scienza



Stefania Amabile (formatrice, Associazione Italiana Formatori, AIF; esperta in Sumi-e), Terapia come arte: un ponte tra Occidente e Oriente



Antonietta Benagiano (scrittrice), Se il frenetismo è diktat esistenziale



Adolfo Ferraro (psichiatra e psicoterapeuta; docente in Psichiatria Forense, Facoltà di Medicina, Seconda Università di Napoli), Lupus in fabula. Scrittura / creatività / devianza nei detenuti sex offenders



Luciano Giacobbe (psicologo clinico; TSMREE DVII, ASL Roma 2; Dipartimento di Psicologia della Salute nel ciclo di vita, Psionlus), L’arte come strumento potente di catarsi collettiva, resilienza ed emancipazione/individuazione psicosociale



Sandra Landi (scrittrice e saggista; associazione “Firenze al femminile”; già Direttrice dell’Agenzia Nazionale per l’autonomia scolastica per la Toscana e l’Umbria), Progetto Punte di spillo, contro ogni violenza



Chiara Nicolini (musicista; docente di clarinetto, sassofono e chitarra, “Scuola di musica di Mondaino”), La Psicoarteterapia come nuovo modello di psicologia clinica e psicoterapia





Presiede: Adolfo Ferraro



















sabato 22 giugno, ore 20

cena sociale















domenica 23 giugno, ore 10 – 14

III sessione

sala Gabriele D’Annunzio, CISAT

Cinzia Artemi (pedagogista; Creative Club, Idee e Soluzioni), Un team di donne per fronteggiare il precoce e pericoloso uso dei dispositivi elettronici da parte delle bambine



Massimo Cocchi – Fabio Gabrielli – Grazia Gulino (Research Institute for Quantitative and Quantum Dynamics of Living Organisms, Dipartimento di Scienze mediche veterinarie, Università di Bologna), La depressione fra biologia e matematica: quale il ruolo della parola?



Laura De Dilectis (psicologa), Understand Mental Illness Through Photovoice: a Meta-analysis of Scientific Research

Silvia Kajon (Sviluppo Montagna, Roma), Giardini terapeutici, giardini multisensoriali, percorsi sensoriali e miglioramento del benessere

Eva Mandreoli (MIUR, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca), La pazza gioia di Paolo Virzì: il cinema nel processo di decostruzione delle euristiche. La ricerca della felicità nelle ‘piccole cose’

Guelfo Margherita (psicoanalista SPI-IPA; didatta I.I.P.G.; libero docente in psichiatria) – Federico Pone (Psicologo; Socio CRPG Napoli) – Salvatore Rotondi (Psicologo; Socio CRPG Napoli), Linguaggio poetico e linguaggio scientifico per interpretare e raccontare i processi creativi e terapeutici di una istituzione



Laura Piacentini (CISAT, Centro Italiano Studî Arte-Terapia), L'incontro magico tra l'arte e l'inconscio e il processo di trasformazione energetica

Rosa Pirone (CISAT, Centro Italiano Studî Arte-Terapia), Pedofilia. Volti scolpiti nel fango





Presiede: Guelfo Margherita





















domenica 23 giugno, ore 15-19

IV sessione

sala Gabriele D’Annunzio, CISAT

Pasquale Comite (LESC, Laboratorio Elettronico di Scrittura Creativa), Il racconto come forma dell’arte e approccio terapeutico: dalla diagnosi alle indicazioni al trattamento clinico

Leonardo Umberto Conti Marchetti (bibliotecario, PromoCultura Società Cooperativa, Empoli), Poesia e autorappresentazione. I benefici arteterapeutici del raccontare se stessi in versi

Carmela Fello (psicologa clinica), Musicoterapia e Arteterapia nei reparti oncologici



Solmaz Tavakoli Khalkhali (Casa di Cura "INI", Grottaferrata, Roma; Gemelli Medical Center Hospice "Villa Speranza", Roma), La Scrittura creativa come Narrative-Therapy per svelare l’indicibile



Maria Peruzzini (Istituto Italiano di Cultura di Napoli), La letteratura è la mia vendetta



Mirko Sabini (CISAT, Centro Italiano Studî Arte-Terapia), Passioni pettegolezzi e amori segreti

Claudia Sepe (Human Resources Consultant), Empowerment. La fantasia al potere nella nuova azienda. Alto coinvolgimento, alta produttività

Giuseppe Simonelli (Istituto Italiano di Cultura di Napoli), Frammenti di letteratura: rimedi contro la modernità

Stefano Stringini (MIUR, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Treviso), La Musicoterapia, i Mantra e la Bioscrittura nello Yoga Educativo





Presiede: Massimo Cocchi









domenica 23 giugno, ore 20

sala Gabriele D’Annunzio, CISAT

Concerto di chitarra classica del maestro Angelo Barricelli, Di musica… amore mio. Autori sudamericani e dintorni.

H. Villa-Lobos, Preludio n.1, Studio n.11. A. Piazzolla, Verano Porteño; Milonga de l’Angel; Libertango. A. Lauro, 3 Valzer venezuelani: vals n. 2; vals La Negra; vals n. 3. J. De Azpiazu, El Vito. A. Barrios, La Catedral (preludio; andante religioso; allegro solenne); Una limosna por el amor de Dios.

Z.Abreu, Tico Tico (coro). M. Colonna, Taranta.











cisat@centrostudiarteterapia.org; sito www.centrostudiarteterapia.org