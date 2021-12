Pronti per Veganuary? Con Cerreto - Amanti del Biologico ci piace vincere facile!

Dal 1 al 31 gennaio ha luogo Veganuary, la sfida a livello internazionale che stimola, per un mese, a mettersi alla prova e adottare il vegan life style: cosmetici con ingredienti e test animal free, abiti privi di pelli, lane o sete, ma soprattutto alimenti vegetali! E in questo Cerreto - Amanti del Biologico offre moltissime scelte tra le quali spaziare per comporre gli oltre novanta pasti in grado di nutrire in un periodo così freddo e complesso, fornendo prelibate selezioni per i giorni festivi, pasti smart per quando si è al lavoro e soluzioni perfette per l’allenamento fisico.

Anche i più scettici possono stare tranquilli: l’American Dietetic Association* ha dimostrato che le diete veg ben pianificate sono salutari e adatte in ogni fase della vita. Appurato poi che il plant based è ecofriendly, ecco che superare i propri limiti e divertirsi in cucina con gustose ricette vegan, in armonia con lo spirito del Veganuary, assume una connotazione importante: rispetto verso la propria salute e quella dell’unico pianeta che abbiamo.



Le linee guida consigliano che un 25% del pasto sia formato da cereali, preferibilmente integrali, e un altro 25% da legumi; a completare tanta verdura e frutta. Fondamentale è spaziare tra le tante varietà delle quali è ricca l’Italia e integrare con la vitamina B12.



Cerreto - Amanti del Biologico (www.cerretobio.com) consiglia cinque alimenti chiave, amati da tutti e per ogni occasione:



Minestrone Toscano: must per gli amanti della tradizione. Bisogna metterlo sul fuoco per tempo, ma quando ha diffuso per casa il suo profumo ed è condito con un filo d’olio evo a crudo è in grado di conquistare ogni bistecca lover!



Lenticchie rosse decorticate: rapide da preparare, non necessitano di ammollo e sono ideali per zuppe invernali, magari arricchite dal miglio, che ha gli stessi tempi di cottura, e da verdura di stagione.



Cous cous: velocissimo da cucinare e versatile, si può condire con legumi e verdure, ma soprattutto si può personalizzare aggiungendo gli aromi o le spezie preferite.



Ceci Presto-Cotti: Cerreto Bio li ha già resi pronti all’uso, basta farli bollire 5 minuti in acqua. Hanno una shelf life lunga mesi, pur non contenendo conservanti e sono fantastici per creare hummus o pasta e ceci.



Semi di zucca tostati: snack meravigliosi come spezzafame, nutrienti e sfiziosi. Si possono tenere in borsa o in un cassetto e consumare appena il languorino si fa sentire.



Con questi alimenti in casa la vincita al Veganuary è più vicina!



* "Le diete vegetariane correttamente pianificate, comprese quelle totalmente vegetariane o vegane, sono salutari, nutrizionalmente adeguate, e possono apportare benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie. Queste diete sono adatte in tutti gli stadi del ciclo vitale, inclusi la gravidanza, l'allattamento, la prima e la seconda infanzia, l'adolescenza, l'età adulta, per gli anziani e per gli atleti" (rif: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19562864/).



L’azienda Cerreto - Amanti del Biologico

Nata nel 1976 in Emilia Romagna, nel cuore della Food Valley, come azienda per la produzione di alimenti, Cerreto - Amanti del Biologico si specializza negli anni ’90 nella commercializzazione di alimenti vegetali di qualità, scegliendo materie prime biologiche genuine, tra le migliori in Italia e nel mondo. A garanzia sviluppa al suo interno una serie di competenze e laboratori in grado di selezionare le campionature, controllare la sicurezza alimentare in ingresso e in uscita, ideare e produrre ricette innovative, semplici da preparare, gustose e genuine.

Oltre alla certificazione per il biologico, l'azienda possiede le IFS e BRC dedicate agli standard qualitativi dei prodotti a marchio e non. Esporta in tutto il mondo, lavorando nel rispetto delle specifiche normative internazionali; la sua affidabilità è riconosciuta dagli USA al Canada, dal medio oriente al Giappone.

In Italia è distribuita in GDO (reparto ortofrutta), tramite sito (www.cerretobio.com), attraverso Amazon e nel canale HORECA.

Ad oggi Cerreto - Amanti del Biologico si sviluppa su 6000 mq di stabilimento, possiede dieci linee di miscelazione e confezionamento, alimentate a energia solare tramite i pannelli fotovoiltaici, e ha un settore dedicato esclusivamente al gluten free. Lavora ancora a mano, in modo artigianale, le spezie più delicate per consegnarle ai clienti con tutta la loro salubrità e bellezza integrale.



ph fonte cerretobio.com