Governo dominicano: prorogato il piano di copertura sanitaria gratuita

Il governo dominicano ha riferito che estenderà il piano di copertura medica gratuita che viene concesso a tutti i turisti che arrivano con voli commerciali nel paese e soggiornano in un hotel. La copertura include le emergenze ed è stata estesa fino al 30 luglio 2021. Sarà coperta al 100% dal governo dominicano.

Queste misure sono state integrate con una strategia aggressiva per promuovere il paese:



Al 5 di giugno in Repubblica Dominicana sono state vaccinate 5.115.370 persone su 10 milioni di abitanti, numerica "che consente al paese di continuare con una politica aperta al turismo", afferma una nota del Ministero.



STRATEGIA DI RECUPERO RESPONSABILE



La Repubblica Dominicana prosegue la sua strategia di recupero responsabile implementata in modo sostenuto da settembre 2020. Tra le misure che rimangono in vigore ci sono la vaccinazione del 100% del personale del servizio turistico, il rispetto dei protocolli sanitari, l'eliminazione dell'obbligo di presentare test PCR per l'ingresso nel paese ad eccezione della India e Sudafrica, l'applicazione di test a campione e l'attuazione del Piano di Assistenza Sanitaria che copre COVID per tutti i turisti che si recano in hotel, nonché l'attuazione di protocolli certificati lungo tutta la catena del valore.



AUTOBUS ELETTRICI A PUNTA CANA



Le società Evergo e CEPM (Centro Energético Punta Cana-Macao) hanno dato il via ad una campagna per incoraggiare la mobilità elettrica nella Repubblica Dominicana introducendo gli autobus elettrici nel mercato turistico di Punta Cana. Entrambe le società, insieme al trasporto La Monumental, hanno creato un percorso che va dall'aeroporto di Punta Cana ai diversi hotel della zona, effettuando anche escursioni e visite ad altre province vicine. Gli autobus sono elettrici al 100%, hanno un'autonomia di 300 km e hanno rispettivamente 44 e 18 posti.

NUOVI VOLI VERSO REPUBBLICA DOMINICANA



Diverse compagnie aeree internazionali hanno aggiunto voli per la Repubblica Dominicana. American Airlines è stata una delle compagnie aeree che si è unita a questa azione con una rotta settimanale Dallas-Santo Domingo che partirà dal 5 giugno al 14 agosto 2021 con l'intenzione di riprenderla nuovamente nel novembre dello stesso anno. La compagnia aerea svizzera Edelweiss ha anche annunciato la sua nuova rotta settimanale Zurigo-Puerto Plata, che inizierà il 2 luglio 2021. Air Canada, da parte sua, ha affermato che la Repubblica Dominicana è tra le sue destinazioni prioritarie quando aprirà i suoi confini. La richiesta di nuove rotte è dovuto alle giornate di vaccinazione che si stanno effettuando e al piano di gestione della pandemia che ha avuto il Paese.

KARISMA HOTELS ANNUNCIA APERTURA MARGARITAVILLE RESERVE A CAP CANA



Karisma Hotels ha annunciato che nell'ottobre 2021 sarà l'apertura della Margaritaville Island Reserve Cap Cana. Questo hotel rappresenta il secondo del marchio Island Reserve creato in associazione con Karisma e ed è il primo nella Repubblica Dominicana. Margaritaville Island Reserve Cap Cana combina i comfort di un resort all-inclusive di livello mondiale, situato a soli 15 minuti dall'aeroporto internazionale di Punta Cana, avrà 228 suite e 40 ville progettate con elementi ispirati all'ambiente costiero della destinazione da trasportare ospiti ospiti in paradiso.

