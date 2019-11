prosegue il corso gratuito di autodifesa ad Offida

Le lezioni si svolgeranno anche nel mese di dicembre

OFFIDA – Martedì 12 novembre (ore 19 presso la palestra dell’Istituto scolastico Falcone e Borsellino) si svolgerà una nuova lezione del corso gratuito di autodifesa al quale hanno aderito ben 34 donne di ogni età e residenti in vari comuni.



Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche, col patrocinio ed il sostegno del Comune di Offida, assessorati allo sport ed alle pari opportunità, e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, ed è organizzato in collaborazione con Energie Offida ed Acli provinciali di Ascoli Piceno.



Nel 2018 sono state 534 le donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza delle Marche (Cav), con un incremento “importante” rispetto alle 409 del 2017. Una crescita dovuta non a un aumento dei maltrattamenti e di vittime, ma a una maggiore emersione di un fenomeno ancora sommerso. È quanto emerge dalla relazione annuale sulla violenza di genere che la Regione Marche ha presentato nei giorni scosi.



Visti questi dati, visto il successo dell’iniziativa e vista le elevate richieste di partecipazione ricevute i soggetti promotori del corso hanno deciso di prolungare il termine della stessa dal 26 novembre al 17 dicembre prevedendo dunque 3 lezioni gratuite in più.



Per informazione sui corsi di autodifesa per donne dell’U.S. Acli, che a breve partiranno anche a San Benedetto del Tronto, si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com .