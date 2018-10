Prosegue “Salute in cammino Ascoli”: appuntamento domenica 7 ottobre

Dopo i luoghi della ceramica è la volta dei Piceni e del Museo archeologico

ASCOLI – Torna l’iniziativa “Salute in cammino Ascoli” che nel periodo estivo ha coinvolto centinaia di cittadini di ogni età in una iniziativa di promozione dell’attività fisica e di maggiore conoscenza della nostra città.



Dopo il successo della serata dedicata ai luoghi della ceramica, con visita finale alla Bottega di Verde Ramina, ricca di particolari sorprese, questa volta il tema della manifestazione saranno i Piceni ed il Museo archeologico di Piazza Arringo (dove avrà luogo la partenza alle ore 15).



La manifestazione, realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e della Fondazione Carisap, è patrocinata dall’amministrazione comunale di Ascoli Piceno, nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”, per partecipare basta presentarsi qualche minuto prima dell’orario di inizio.



In caso di pioggia sarà effettuato solo la visita al Museo archeologico.



Per ulteriori informazioni sul progetto, che è a partecipazione gratuita, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook “Salute in cammino Ascoli”, la pagina facebook “Salute in cammino” oppure contattare il numero 3442229927