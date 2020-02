Pubblicato il terzo volume della raccolta I Racconti del Colibrì - Vol. 3: La Filosofia Del Calabrone

Il giorno 3 febbraio 2020, è stato pubblicato su Amazon, in Self Publishing, il terzo volume della raccolta “I Racconti del Colibrì”: una serie di racconti per ragazzi, che aiuterà, anche i non più giovani, a ritrovare la passione di un tempo, sopita sotto la quotidianità.

Un simpatico Colibrì impartisce lezioni di volo agli altri animali della radura dove ha stabilito la propria dimora. Con questo stratagemma, l’autore si cala nei panni di un Colibrì per raccontare quello che dalla vita ha imparato nel corso dei suoi numerosi viaggi intorno al mondo.



L’occasione questa volta viene fornita da un sorprendente Ippopotamo, che dà lo spunto al Colibrì per addentrarsi in uno dei misteri della fisica: il volo del Calabrone.



Anche questo volume è disponibile sia in versione cartacea che come e-book su Amazon, a questo link:



http://bit.ly/la-filosofia-del-calabrone



dove è possibile anche leggerne un estratto gratuito.



In occasione della pubblicazione del terzo volume, i primi due saranno scaricabili gratuitamente, per un periodo limitato di tempo, dalle 9:00 del 7 febbraio alle 9:00 del 9 febbraio 2020, a questi link:



http://bit.ly/il-colibri-e-la-farfalla

http://bit.ly/la-tigre-e-il-pinguino



Contatti:

• Telefono: +39-331-5487693

• Email: davide.trentarossi@gmail.com

• Website: https://davidetrentarossi.wordpress.com



L’autore:

Davide Trentarossi, nasce a Milano, l’8 maggio… di qualche anno fa, ma cresce in provincia. Scopre molto tardi la passione per la scrittura. Una laurea in Ingegneria Informatica e l’amore per i viaggi lo portano a trovarsi impieghi in giro per il mondo: in un certo periodo della sua vita molti aeroporti sono stati il suo “Second Office”. Per lavoro e per piacere ha visitato moltissimi luoghi, dall’Australia al Sud America, da Mosca a Miami, senza certo tralasciare l’Europa. Ama viaggiare leggero: nel suo trolley non mancheranno mai un computer su cui appuntare le idee per un nuovo libro, l’inseparabile smartphone, per restare connesso al resto del mondo e un paio di cuffie per ascoltare la musica, un’altra sua grande passione.

