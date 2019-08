Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto per il Fondo Indennizzo Risparmiatori

Fir, Fondo Indennizzo Risparmiatori. Nella Gazzetta ufficiale di ieri pubblicato il decreto dello scorso 08 agosto.

Da ieri 22 AGOSTO, quindi, sul portale https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/ sarà possibile inviare le domande di indennizzo (da oggi vi sono 180 giorni utili per aderire al Fondo Indennizzo Risparmiatori).



L'Associazione Presidium per la tutela dei consumatori e utenti bolognesi come sempre c'è per aiutare i risparmiatori traditi per la presentazione delle istanze di indennizzo.

Per un appuntamento tel. 051/0543777.



Ricordiamo che questo fondo interessa i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Ci si riferisce a Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio di Chieti, Carife, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca.