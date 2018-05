Pubblimarket2 firma concept creativo e gestione organizzativa per i 10 anni del Palmanova Outlet Village

Sabato 12 maggio il Palmanova Outlet Village ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività con un evento aperto al pubblico e ispirato alla celebre favola di Alice nel Paese delle Meraviglie.

L’evento, intitolato “10 Anni di Meraviglie” ha trasformato le strade della destinazione friulana dello shopping in un regno magico dove, tra scenografie a tema, spettacoli di giocoleria e attività di animazione, adulti e bambini hanno vissuto un’esperienza di shopping davvero unica. A ideare il concept creativo e ad occuparsi dell’intera gestione organizzativa della giornata, Pubblimarket2, agenzia udinese specializzata da oltre 30 anni in attività di comunicazione strategica di marketing.



L’assegnazione dell’incarico è avvenuta a seguito di una prima fase di selezione, alla quale hanno preso parte quattro diverse agenzie di comunicazione. “Il progetto presentato da Pubblimarket2 ci ha fin da subito conquistato, non solo per l’originalità creativa e la concretezza del format, ma soprattutto per la forte passione e professionalità trasmessa dal team operativo e dalla qualità e cura dei dettagli dimostrati in fase progettuale e realizzativa”, dichiara Giada Marangone, marketing manager dell’outlet friulano.



A prendere parte al fitto programma di intrattenimento che, a partire dalle ore 14, ha animato la piazzetta centrale del Village di Aiello del Friuli, numerosi visitatori provenienti non solo dall’Italia, ma anche dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. Durante la giornata, l’affluenza ai negozi ha registrato numeri record, sia in termini di footfall che fatturato, paragonabili solo a quelli dei grandi eventi dell’estate.



“Questo progetto ci ha permesso di mettere in gioco tutte le nostre competenze in ambito creativo e organizzativo: dal progettare un concept che fosse in linea con l’immagine e gli obiettivi dati dal Palmanova Outlet Village, al coordinare numerosi partner esterni”, afferma Giacomo Miranda, Amministratore Delegato di Pubblimarket2, che continua: “Il grande successo dell’evento e il riscontro positivo ricevuto confermano, ancora una volta, la nostra capacità di interpretare le richieste del cliente e di rispondervi con progetti creativi efficaci e di forte impatto. “



Il team di Pubblimarket2 che ha curato il progetto per il cliente Palmanova Outlet Village è stato guidato dal Project Manager Fabio De Bernardis, coordinato dall’Art Director Alberto Di Donna insieme al team creativo composto da Barbara Zorzi e Elisabetta Bin. Il supporto organizzativo e gestionale è stato coordinato da Cristina Del Fabbro.