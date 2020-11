QC Terme lancia la rinnovata linea di fragranze per l’ambiente ARIA

L’olfatto ci connette con la vita reale.

Tutte le volte che sperimentiamo un profumo, iniziamo un viaggio interiore estremamente personale. Il mondo dei profumi è straordinario, celato, sempre presente nel quotidiano, ci inebria, ci emoziona, ci riporta indietro nel passato attraverso la memoria olfattiva, ci regala nuovamente emozioni rimaste nell’inconscio, ci fa ricordare istanti di vita vissuta, persone, cose, eventi. Un profumo ci emoziona ed “entra” in noi senza chiedere il permesso, scatenando piaceri e vibrazioni interiori che fanno parte della vita reale.



Più che mai in questo periodo abbiamo bisogno di sentirci connessi con la vita reale e con tutti i nostri cinque sensi.

QC Terme crea esperienze di benessere totale per coloro che vogliono migliorare la propria qualità di vita, facendo rivivere la loso a della SPA della Roma imperiale con i propri Centri Benessere, in grado di regalare emozioni uniche e senza tempo, momenti di evasione e di assoluto relax. I centri QC Terme sono a Bormio (Bagni Nuovi e Bagni Vecchi), Pré Saint Didier, Monte Bianco, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, Dolomiti, Chamonix -Mont-Blanc e, presto, in nuove prestigiose location in Italia e nel mondo.



L’olfatto, tra i cinque sensi, è quello che veicola il maggiore valore emozionale: per questo nella linea di fragranze per ambiente QC Terme si ritrovano le atmosfere, le suggestioni e le esperienze dei nostri centri benessere e resort. Perché le memorie olfattive non svaniscono ma divengono compagne di viaggio delle nostre evasioni oniriche.

QC Terme ha scelto Fernando Cobelo per il repackaging della linea di profumazioni per ambiente ARIA per regalare ai nostri clienti una collezione di bottiglie artistiche per impreziosire di benessere e design gli ambienti di casa. Fernando Cobelo è un illustratore venezuelano con sede a Torino, noto per le sue illustrazioni pulite, de nite, essenziali e talvolta persino infantili. Fernando raf gura universi pieni di sogni surreali che innescano i nostri pensieri e muovono i nostri sentimenti, con linee e forme ingenue in cui potrebbe essere facile trovare frammenti di noi stessi. Questo approccio emotivo ha dato a Fernando l’opportunità di lavorare su un’ampia varietà di progetti, inclusi editoriali, pubblicità, libri, storyboard e murales.

Per ogni fragranza Cobelo ha creato un disegno che interpreta aromi ed essenze: le serigra e diventano così immagini evocative e piccoli racconti in cui i personaggi vivono all’interno di un percorso olfattivo, immerso nei sentori e nei profumi tipici dei luoghi di benessere di QC Terme. Un artista che mette al centro la gura umana e i suoi sentimenti ed emozioni come QC Terme mette al centro le persone delle sue esperienze di benessere.



ARIA BORMIO

Meravigliosamente verdeggiante e ombroso: il pino cembro, sublimato dalle note balsamiche del pino silvestre, regala la profondità di una creazione legnosa, esaltata da tonalità più erbacee come l’artemisia e il vetiver, in una miscela che tramuta in profumo l’anima della foresta. Per ricreare nei tuoi ambienti gli effetti bene ci della “forest bathing” del Parco Nazionale dello Stelvio. Profumazione: rilassante e balsamico, puri ca l’aria e migliora il benessere degli ambienti, favorendo le armonie interpersonali. Ideale per ricreare la calda atmosfera di montagna a casa tua.



ARIA PRE' SAINT DIDIER

Una metafora profumata, abile ad imprigionare l’incanto della tavolozza di colori offerta dalla natura della Valle d’Aosta. Un’essenza persistente, misteriosa e con una forza magnetica, proprio come il richiamo della montagna: una stupenda strati cazione che esordisce con le note fruttate, che evocano la freschezza dell’aria di montagna, a tratti pungente grazie al lieve sentore di lampone, per poi addentrarsi in un cuore legnoso, fatto di balsamici accenti di legno di cedro, per scaldarsi progressivamente, grazie al tocco vellutato della vaniglia. Un sentiero di profumi alpini, dove ogni traccia battuta diventa un sorriso che rasserena il cuore.

Profumazione: fragranza maestosa e ricca di vigore, come il Monte Bianco infonde energia e trasmette pace e calma.



ARIA MONTE BIANCO

Monte Bianco, la montagna sacra, è da sempre custode di grandi storie di uomini che hanno perseguito l’imperativo dell’andare oltre. Una semantica di audacia trasmessa da questa essenza, vigorosa e dalla forte spiritualità capace di raggiungere ogni volta nuove sfumature.

Profumazione: fragranza dotata di una voluttà inaspettata, che esordisce con leggerezza sulle ali di una sfumatura fruttata e di una palette di petali, scaldandosi no a raggiungere vette altissime di fascino. I ori di violetta, gelsomino e mughetto si tuffano in una morbida glassa di vaniglia e caramello, delicata e leggera come un sof o, avvolgendo gli ambienti in una nuvola zuccherina.



ARIA MILANO

Il suo profumo è la lavanda, fragranza discreta, delicata e con un fascino senza tempo. Utilizzata per la preparazione di incantesimi d’amore in tempi lontani, la lavanda accompagnava molti dei rituali degli antichi romani, che la raccoglievano in piccoli mazzetti per profumare i bagni termali. Profumazione: regala all’ambiente di casa suggestioni sospese tra sogni e ricordi, per rivivere memorie lontane nascoste in qualche angolo del cuore. Un’essenza rilassante: aiuta a combattere la stanchezza e a conciliare il sonno.



ARIA TORINO

Un’intensa vibrazione bucolica di ori bianchi, dove i petali più belli di gelsomino e mughetto danno vita ad una composizione eterea, leggera e sognante, che insieme alle note verdi e più erbacee, come il geranio, ed una sfaccettatura mentolata, regalano una fresca brezza che preannuncia la primavera. Una fragranza che cristallizza memorie di un viaggio che con la mente attraversa atmosfere e paesaggi della Belle Époque, un passato glorioso che ha lasciato un patrimonio di straordinaria bellezza.

Profumazione: delicato, fresco ed elegante, è il profumo della casa che accoglie, del tepore e dell’ospitalità.



ARIA ROMA

Una meta dove perdersi fra le meraviglie architettoniche e i paesaggi naturali: il mediterraneo, luogo d’incontro fra mito e cultura, che con la sua vegetazione sempre verde sprigiona profumi naturali ed evocativi come quelli del lentisco e dell’alloro, con la sua brezza riporta allo splendore e ai fasti della Roma Imperiale.

Profumazione: aromatico e legnoso, ricorda i profumi inebrianti della macchia mediterranea, le resine dei tronchi secolari e gli arbusti dei sentieri tra le rocce. Forte e deciso, regala un tocco di maestosità agli ambienti, lasciando una traccia olfattiva indelebile di potente e pervasiva eleganza.



ARIA SAN PELLEGRINO

ARIA DOLOMITI

La frizzante essenza delle bacche di ginepro avvolta dalla sensualità dell’ambra, con uisce in una fragranza corposa e vivace, che trasporta nelle magiche foreste delle valli dolomitiche. Profumazione: note voluttuose, che inebriano gli ambienti e destano lo spirito con un’impennata di spezie energizzanti. Le notabili virtù della lavanda puri cano la casa o l’uf cio, evocando il piacere di camminare a piedi nudi nei boschi.



ARIA CHAMONIX

Chamonix è una località dove lo spettacolare e possente Monte Bianco si impone su tutto: il “Mare di Ghiaccio”. Una fragranza che si libera nell’aria frizzante, caratteristica dell’alta montagna. Protagonista la genziana, regina della ora alpina, legno di cedro, come una delle pareti del centro QC Terme, per le sue caratteristiche di “pulitore” di ambienti ed aria. La cannella e la noce moscata evocano terre lontane, restituendo l’idea di viaggio e transito dei valichi alpini, esperienze nuove e conoscenza.

Profumazione: Il caldo aroma speziato di cannella e noce moscata, ingentilito da note agrumate di bergamotto, avvolge dolciastre essenze balsamiche di eucalipto e genziana, per poi schiudersi nella sensualità del legno di cedro e del patchouli.



Per il lancio di questa linea di profumazioni per ambiente rinnovata abbiamo voluto inviare a 50 in uencer e VIP il kit del “laboratorio olfattivo”.

Un gioco a loro dedicato col quale si cimenteranno in diretta social nel diventare maestri profumieri per un giorno, un momento durante il quale creare un profumo che parla di sé, una fragranza unica per gli ambienti della propria casa e lasciare che i desideri si diffondano tutt’intorno.