Qualcosa è cambiato. Una radio per l'autismo e non solo

Questa è una trasmissione radiofonica che tratta di autismo e di progetti innovativi. Ma anche di musica italiana emergente o alternativa.

Per rispondere alle esigenze delle persone con autismo, dei loro familiari, dei professionisti, delle associazioni, Giuliaparla ha costruito un programma radiofonico in onda sulla piattaforma web radio Astarbene.Com e in diretta sulla pagina Facebook Giuliaparla ONLUS.



Il programma, dal titolo :Qualcosa è cambiato', va in onda tutti i sabati pomeriggio dalle 16 alle 18 ed è condotto da Paolo De Stefani, psicologo e speaker, Giuseppe Levanto, educatore e musicista, Simona Levanto, consulente familiare e speaker, Matteo Giammarughi, educatore e tecnico radiofonico, Federico Babusci, educatore e videomaker, Arturo Modesti, bambino con autismo di 9 anni, cantante e performer.

La radio racconta esperienze e idee che favoriscano l’inclusione sociale.



Lo fa ispirandosi sempre all’attualità e alimentando un dibattito costante tra persone con autismo, personaggi autorevoli in ambito clinico, attivisti conosciuti nel mondo dell’associazionismo, radioascoltatori interessati a contribuire.



Ne derivano spunti originali di visione della realtà e progettazione e divulgazione in diretta di nuove proposte di abilitazione e di welfare.



Ogni puntata ospita un live in diretta di artisti provenienti prevalentemente dalla scena indipendente italiana. Abbiamo già ospitato i Camillas, i Balto, i Mannaggia, Mox, gli Ayawaska, Brenno, Ufficio del Personale, David Boriani, La Maglietta, i Salento All Star e molti altri.

La trasmissione si presenta oggi come un cantiere creativo e culturale aperto e permanente, che permette a tutti contestualmente di esplorare le proprie condizioni, conoscersi ed includersi.

'Qualcosa è cambiato' è patrocinato da Gruppo Asperger, Gruppo Asperger Lazio, ANGSA Lazio, Aldilà dell'Autismo (tutte associazioni di volontariato e autorappresentanza attive nella tutela dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie).

Per informazioni scrivere a

giuliaparla@gmail.com o telefonare al numero 3458712309.