Quali sono state le chiamate indesiderate più comuni del 2019?

Molti utenti sono vittime ogni giorno di ricevere chiamate indesiderate da un numero sconosciuto. Tra queste, la maggior parte è sospettata di essere una truffa telefonica. Nel mondo di oggi, esistono varie tipologie di chiamate riconducibili a frode. Sebbene a volte sia possibile evitare di cadere nella trappola, non sempre è altrettanto semplice prevenire e riconoscere questo tipo di telefonate al momento opportuno. A tale scopo, tellows, noto sito web che da anni combatte contro le chiamate indesiderate e le truffe telefoniche, ha ricercato e classificato quali sono state le chiamate indesiderate che hanno raggiunto il maggior numero di utenti in Italia e nel mondo durante il 2019. In particolare, sono stati indicati quali sono stati i tipi di chiamata più segnalati dagli utenti tellows durante l’anno appena trascorso.



Tra queste vi sono le truffe delle telecomunicazioni, le frodi finanziarie, le truffe dei call center e i falsi messaggi di supporto tecnico. In Italia, la pubblicità aggressiva e la truffa telefonica sono ai primi posti tra i tipi di chiamata più segnalati.



Nel report annuale pubblicato da tellows vi è anche una panoramica dei paesi “più comunicativi”, ovvero un quadro generale del livello di coinvolgimento degli utenti tellows a livello globale. Tale prospettiva può risultare utile a chi voglia sapere da dove provengono le chiamate indesiderate.



Infine, vi è una scansione annuale delle attività e degli avanzamenti compiuti nel 2019 da tellows. In primo luogo, a gennaio è stata pubblicata una seconda versione del tellows magazine. In secondo luogo, è stata progressivamente incrementata la presenza di tellows sui social network. In terzo luogo, sono stati indicati i recenti aggiornamenti della versione “lite” per Android dell'App tellows. Con essi, gli strumenti e le funzioni dell’App godono di maggiore visibilità e fruibilità per tutti gli utenti.



Maggiori informazioni a riguardo possono essere trovate all’indirizzo:

https://blog.tellows.it/2020/01/il-nostro-report-annuale-del-2019-quante-chiamate-indesiderate-hai-ricevuto/#more-3368



Ulteriori Links:

Website: https://www.tellows.it

Blog: https://blog.tellows.it

Magazine: https://www.tellows.it/c/about-tellows-it/tellows-magazine-italia/

Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tellows

iPhone App: https://itunes.apple.com/it/app/tellows-caller-id-block/id1166263660?mt=8







La comunità dei numeri telefonici rende possibile ai consumatori di inserire informazioni e commenti sui numeri utilizzando www.tellows.de, www.tellows.com, www.tellows.co.uk, www.tellows.pl, www.tellows.fr, www.tellows.es e www.tellows.it. In questo modo, tellows può prevenire inganni su altri consumatori.