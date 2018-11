Quarto appuntamento con la Camminata per San Giacomo della Marca

L'iniziativa si è svolta a Monteprandone alla presenza di sindaco e vice sindaco

MONTEPRANDONE - Nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” ed in occasione delle festività patronali si è svolta nei giorni scorsi la quarta edizione della ”Camminata per San Giacomo della Marca”.

L’iniziativa è di Circolo Acli Oscar Romero, U.S. Acli Marche, Amministrazione comunale di Monteprandone e Ufficio per la pastorale turismo, sport e tempo libero della Diocesi di San Benedetto del Tronto nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede”.

E’ stata una serata interessante che ha permesso ai podisti partecipanti, grazie anche alla collaborazione dell’Associazione San Giacomo, di conoscere meglio la figura del patrono di Monteprandone e visitare la casa natale dello stesso ed il Santuario Maria delle Grazie dove è conservato il suo corpo.

Alla manifestazione erano presenti il sindaco di Monteprandone Stefano Stracci ed il vice sindaco Sergio Loggi.

Gli obiettivi della manifestazione e del progetto “Gli itinerari della fede” sono stati centrati. Da un lato, infatti, si è permesso a tanti cittadini di fare attività fisica, dall’altro gli stessi hanno avuto la possibilità di conoscere meglio quel territorio che li circonda ma che spesso non è abbastanza valorizzato.

Nel corso del 2018 il progetto ha toccato Acquaviva Picena, Ascoli Piceno, Cossignano, Montedinove, Spinetoli e San Benedetto del Tronto.