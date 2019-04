Quattro podi in Coppa Toscana per i Cadetti dell’Alga EtruscAtletica

Quattro medaglie per i Cadetti dell’Alga EtruscAtletica nella prima tappa della fase interprovinciale di Coppa Toscana. La manifestazione ha visto sfidarsi gli atleti nati nel biennio 2004-2005 di tutte le società di Arezzo, Firenze e Prato che, sulle piste di Campi Bisenzio, si sono messi alla prova nelle diverse discipline dell’atletica leggera, tra corse, lanci e salti. Tra i protagonisti della gara è rientrato Pietro Landi che ha colto un doppio podio individuale e di squadra, arrivando terzo nei 300 ostacoli e secondo nella staffetta 4x100 insieme a Lapo Madiai, Tommaso Portolani e Federico Rubechini. Nel lancio del martello, invece, l’Alga EtruscAtletica ha occupato i due terzi del podio con l’argento di Amani Rossi e il bronzo di Joshua Vagheggi.

Quattro medaglie per i Cadetti dell’Alga EtruscAtletica nella prima tappa della fase interprovinciale di Coppa Toscana. La manifestazione ha visto sfidarsi gli atleti nati nel biennio 2004-2005 di tutte le società di Arezzo, Firenze e Prato che, sulle piste di Campi Bisenzio, si sono messi alla prova nelle diverse discipline dell’atletica leggera, tra corse, lanci e salti. Tra i protagonisti della gara è rientrato Pietro Landi che ha colto un doppio podio individuale e di squadra, arrivando terzo nei 300 ostacoli con 45.4 secondi e secondo nella staffetta 4x100 con 49.8 insieme a Lapo Madiai, Tommaso Portolani e Federico Rubechini. Un risultato di spessore porta la firma anche di Amani Rossi che, al primo anno nei Cadetti e alla prima gara all’aperto, è subito riuscito a lasciare il segno e si è piazzato secondo nel lancio del martello con 30.56 metri. In questa specialità, i due terzi del podio sono andati all’Alga EtruscAtletica che ha anche festeggiato il bronzo con Joshua Vagheggi con 26.15. Lo stesso Rossi ha poi confermato le sue potenzialità nei lanci, meritando il quarto posto nel peso con 9.97.



La squadra femminile dei Cadetti ha invece ben figurato nel salto triplo dove tre atlete si sono piazzate ai piedi del podio: Viola Cappelli ha chiuso per quarta con 9.81 metri, Matilde Marcelli per quinta e Rachele Pellegrini per sesta con lo stesso risultato di 9.58. La staffetta 4x100, infine, ha archiviato la tappa di Coppa Toscana con un sesto posto ottenuto dalla squadra formata da Lucrezia Benatti, Irene Caneschi, Viola Lugugnani e Noemi Mirelli. «Per i nostri Cadetti - commenta Gloria Sadocchi, responsabile del settore agonistico dell’Alga EtruscAtletica, - si trattava della prima prova all’aperto della nuova stagione, mentre per molti atleti del 2005 era il debutto nella nuova categoria. Alla luce di questo, possiamo ritenerci soddisfatti dei due argenti, dei due bronzi e dei bei piazzamenti con cui abbiamo inaugurato questa nuova edizione della Coppa Toscana».