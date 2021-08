Quel che ci vuole è un buon vino BIO Costadoro

Un buon calice di vino rosso è la risposta perfetta allo stress della vita da ventunesimo secolo. Un buon calice di vino rosso che riscaldi corpo e anima. Un buon calice di vino rosso che faccia pure bene a te e alla natura, se è certificato bio vegan.

Dalla cantina COSTADORO, che si trova nel cuore delle Marche e dell'Italia, arrivano due vini forti e profumati, preziose essenze di questo territorio millenario, il Piceno: il ROSSO PICENO e il ROSSO PICENO SUPERIORE.



Questi vini nascono da vigneti di proprietà posti in una splendida posizione nelle colline del Piceno, con la brezza che arriva dal mare: etichette di grande spessore e dall’ottimo rapporto qualità prezzo, che esprimono perfettamente il patrimonio vinicolo delle Marche.



ROSSO PICENO DOP COSTADORO

Di colore rosso rubino intenso e leggere note violacee, al naso è ampio e fine, ricco di note di frutta rossa. Secco, ampio ed elegante nelle note di frutta rossa, è ottimo con arrosti, piatti piccanti, formaggi forti.

Prezzo al pubblico 5 euro, info www.vinicostadoro.it



ROSSO PICENO SUPERIORE DOP IL CARDINALE COSTADORO

Al naso si apre con delicate e fini note di pepe nero a cui fanno seguito sentori fruttati di amarene in confettura e caratteristico odore di vaniglia dovuta alla permanenza in legno. Equilibrato, con il tannino ancora vivo anche se non invadente e le parti morbide ben percettibili. Eleva il gusto se abbinato perfettamente a formaggi stagionati, o primi piatti come maccheroncini al ragù d’agnello e tagliatelle al sugo d’anatra, o secondi come un pollo ruspante cucinato in padella.

Prezzo al pubblico 9 euro, info www.vinicostadoro.it



LA CANTINA COSTADORO

Costadoro, azienda vinicola del Piceno, è stata tra le prime ad avere una gamma di vini certificati biologici e vegani: una filosofia e una cultura enologica improntate alla salvaguardia dell’ambiente e della salute, dove “eco”, “green” e “cruelty free” divengono i cardini di una sana alimentazione.

Afferma Maria Pia Leone, brand manager Costadoro: "Il futuro per noi è guardare ad un mondo sostenibile, uno sviluppo capace di percorrere nuove strade, offrendo una gamma di vini di qualità, nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura, dove le più avanzate tecniche di coltivazione danno origine ad etichette bio-vegan d’eccellenza".