Qui Arrotino arriva anche a Milano

Qui Arrotino espande il suo raggio d'azione: dopo Roma, il servizio di arrotino professionale distribuito dalle tabaccherie arriva anche a Milano e punta a conquistare l'Italia intera.

17 aprile 2018 – La Lombardia come primo step di sviluppo per arrivare in tutta Italia e, nei prossimi anni, anche nei principali paesi europei (Francia, Germania, Spagna). Qui Arrotino, il servizio di arrotino professionale distribuito in esclusiva dalle tabaccherie, dopo gli oltre 400 rivenditori già attivi da qualche anno a Roma, ha chiuso nei giorni scorsi l'accordo per la distribuzione del servizio anche a Milano.



L'azienda, giovane ma con una consolidata esperienza nel settore, nasce dall'intuizione e dal connubio di due giovani, Tiziano e Andrea (poco più che 20enni) ed un esperto arrotino. L'idea alla base è quella di dare professionalità e un'organizzazione imprenditoriale ad uno dei mestieri più antichi del mondo, sfruttando i moderni sistemi di comunicazione e la più grande rete distributiva d'Italia: quella delle tabaccherie.



“Tradizione e innovazione sono le due anime della nostra azienda” spiega Tiziano Di Biase, Responsabile Amministrazione, Logistica e Customer Service di Qui Arrotino. “Vogliamo rilanciare e rendere moderno questo servizio, facendolo conoscere anche alle nuove generazioni e arricchendo con il nostro dinamismo quella patina di folklore che ancora oggi permea la figura dell'arrotino”.



Come funziona il servizio Qui Arrotino

Comodo, economico e veloce. Il servizio viene distribuito in esclusiva dalle tabaccherie, con un sistema semplice ed estremamente pratico: il cliente consegna gli oggetti da affilare al tabaccaio e, dopo la ricezione di un sms, entro massimo tre giorni può andare a ritirarli lavorati. Il tabaccaio gestisce solo ritiro e riconsegna, tutta la lavorazione viene realizzata e curata in laboratorio, utilizzando strumentazioni moderne e sotto la supervisione di un addetto al controllo qualità, con oltre 40 anni di esperienza nell'affilatura di qualsiasi oggetto da taglio.



Avvalersi del servizio conviene, perché con lo stesso costo di acquisto di un nuovo strumento ne vengono “rigenerati” tre: gli oggetti, oltre ad essere ottimamente affilati, vengono anche lucidati e ritornano come nuovi.



Gli articoli per estetica guidano le lavorazioni

Viene spontaneo associare la figura dell'arrotino all'affilatura dei coltelli, ma gli oggetti maggiormente lavorati da Qui Arrotino per le famiglie sono per il 70% attrezzi per manicure/pedicure (forbicine, tronchesine, sgorbiette) e forbici di ogni tipo (da sarto, giardiniere, ecc), mentre solo il 30% è rappresentato da coltelli (da tavola e da cucina), lame dei robot da cucina nonché attrezzi da giardinaggio, caccia e pesca.