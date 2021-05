Quinta giornata sul periodo napoleonico a Reggio Calabria

Reggio Calabria: nuova full immersion sul periodo napoleonico organizzata Circolo Culturale “L’Agorà” ed il Centro studi “Gioacchino e Napoleone”. Nell’ambito delle iniziative organizzate dalle due co-associazioni reggine, continua il programma inerente al bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte. Quattro saranno gli argomenti nel corso del nuovo incontro che sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 21 maggio

Continua la full immersion dedicata al Bicentenario 1821-2021 organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro studi “Gioacchino e Napoleone” che giunge alla sua XVIII edizione e denominata “5 maggio”. Si giunge alla quinta giornata dedicata a Napoleone Bonaparte ed al periodo in cui visse questa importante figura storica. Nella prossima giornata di studi, disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 21 maggio, verranno analizzati altri nuovi temi inerenti a “La famiglia Bonaparte per un’unita’ italiana di stampo federale. inclusiva ed europea” a cura della ricercatrice Elena Pierotti. A seguire “Napoleone Bonaparte e momenti napoleonici nelle raffigurazioni pittoriche” a cura di Gianni Aiello (presidente delle due co-assoziazioni organizzatrici). Di particolare interesse il docu-film, realizzato dal Museo Medagliere dell'Europa Napoleonica, che verrà inaugurato proprio nel corso della nuova giornata napoleonica organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro studi “Gioacchino e Napoleone”. In ultimo, ma non per ordine d’importanza la presentazione di un saggio storico, in due volumi, “Gli assedi italiani di Napoleone“ a cura degli studiosi Livio Simone e Massimo Zanca. La pubblicazione in argomento fa parte di una collana di volumi totalmente edito dall’Associazione Napoleonica d’Italia. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 21 maggio.