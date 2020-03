Quota rosa nel TEAM MP: Silvia Scalia

Genova, marzo 2020. Il brand MP Michael Phelps, il cui team italiano è già composto da Giacomo Carini e Luca Pizzini, è lieto di annunciare l’ingresso di un nuovo membro della squadra, Silvia Scalia. “Un giovane e promettente volto femminile era quello che cercavamo! Siamo davvero orgogliosi di accogliere Silvia nel nostro team di nuotatori agonisti”, afferma Claudia Alpa, Marketing Manager Italia del Gruppo Aqua Lung International.

Silvia Scalia, lecchese classe 1995, nuotatrice italiana specialista nello stile dorso.

Felicemente fidanzata con Nicolò, Silvia è attualmente studentessa di Design degli Interni al Politecnico di Milano e ha frequentato un anno di college alla Florida International di Miami.



Un giovane talento che alle XXX Universiadi, svoltesi a Napoli nel 2019, ha conquistato il bronzo nei 100 dorso e la medaglia d’oro nei 50 dorso con il tempo di 27.92, sfiorando il suo primato personale nuotato ai campionati nazionali di Riccione nell’aprile dello stesso anno con il quale Silvia ha stabilito il Record Italiano assoluto, ancora imbattuto, di 27.89. Nel 2019 Silvia ha inoltre partecipato ai Mondiali di Gwangju e agli Europei di Glasgow in vasca corta, dove ha portato a casa un argento con la staffetta 4x50 misti, un 4° posto individuale nei 50 dorso ed è stata finalista nei 100 dorso. Infine ai campionati italiani estivi di Roma ha vinto l’oro nei 50 dorso e un argento nei 100 dorso.

Silvia ha fatto parte del team italiano della prima edizione dell’International Swimming League.



Dopo un 2019 di alto livello le ambizioni di Silvia non sono certo finite. Nel mirino per questo 2020 c’è innanzitutto l’obiettivo più importante, la qualificazione olimpica.



La new entry Silvia affianca nel Team MP altri due atleti della nazionale azzurra di nuoto. Luca Pizzini – specializzato nei 200 rana, bronzo agli Europei 2016 a Londra, primo assoluto ai Giochi del Mediterraneo, bronzo agli Europei di Glasgow e con all’attivo diversi ori agli Assoluti Italiani – e Giacomo Carini – 11 Titoli Italiani Giovanili e 2 Titoli Italiani Assoluti nei 200 farfalla.



A completare la squadra italiana del brand MP, due triatleti professionisti specializzati nelle distanze Ironman, Alessandro Degasperi e Ivan Risti, e “lo scienziato del respiro” Mike Maric – già campione mondiale di apnea, autore di diverse pubblicazioni (tra cui il bestseller la “La Scienza del respiro”), specializzato sul 5° stile effettuato nella fase subacquea del nuoto, che da anni affianca la ricerca scientifica con la metodologia di allenamento nello sport, lavorando con i più forti nuotatori ed atleti italiani sulle tecniche di respirazione e il miglioramento della fase subacqua.



Un team completo pronto ad affrontare al meglio e con grinta gli importanti obiettivi 2020.

Benvenuta Silvia

&

Stay Tuned

#MPTEAM



MP Michael Phelps designed by Aqua Sphere

Aqua Sphere, leader nella produzione di attrezzature da nuoto per la ginnastica acquatica, il triathlon e il nuoto amatoriale, ha lanciato il marchio “MP” in collaborazione con Michael Phelps, il nuotatore più premiato di tutti i tempi. Il marchio MP presenta una nuova linea di articoli tecnici da nuoto dotati di tecnologie esclusive e dedica ai nuotatori più esigenti che non intendono scendere a compromessi sulle prestazioni.

Per saperne di più: www.michaelphelps.com/it