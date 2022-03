Raccolta rifiuti organici FORSU: nuovo impianto di compostaggio per Ares Ambiente

Ares Ambiente è specializzata nell’intermediazione dei rifiuti e nella gestione di impianti autorizzati: focus sui progetti legati al recupero dei rifiuti organici FORSU

Ares Ambiente ha da poco avviato la realizzazione di un impianto di compostaggio dedicato al trattamento e recupero dei rifiuti organici FORSU, la frazione organica del rifiuto solido urbano.



Economia circolare: i progetti di Ares Ambiente per il compostaggio



Il trattamento efficace dei rifiuti è un aspetto di grande importanza nei modelli ispirati all'economia circolare, basati sul riutilizzo e la valorizzazione dei materiali di scarto. È un processo che ben si lega con la cosiddetta frazione organica, materiale con cui è possibile produrre il compost. Anche in questa direzione guardano le attività di Ares Ambiente, realtà attiva in Italia nel settore dell'intermediazione dei rifiuti e nella gestione di impianti autorizzati. L'azienda con sede a Treviolo (BG) ha reso noto l'avvio dei lavori per un impianto di compostaggio che si occuperà di rifiuti organici FORSU. L'acronimo indica la Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani, un materiale che la raccolta differenziata consente di recuperare per poi, dopo opportuni trattamenti, essere trasformato in compost, un ammendante naturale. Nello specifico, come evidenziato in un video sul canale YouTube aziendale, il recupero e il trattamento della FORSU farà leva su processi di degradazione controllata applicati alla sostanza organica. Ares Ambiente, dunque, sempre più impegnata in attività di smaltimento, recupero e trasporto dei rifiuti, a conferma del suo ruolo di giunzione tra i principali soggetti attivi in Italia nel ciclo di gestione dei rifiuti.



Ares Ambiente, un modello per la gestione dei rifiuti



Ares Ambiente conduce attività di smaltimento, recupero e trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi su tutto il territorio nazionale, con operazioni incentrate su scrupolosi criteri di efficienza, economicità e trasparenza. L'azienda si specializza nell'ambito dell'intermediazione dei rifiuti e nella gestione di impianti autorizzati garantendo, al contempo, efficienza nel trattamento di rifiuti caratterizzati in numerosi codici CER - Codice Europeo dei Rifiuti (in linea con la classificazione "Elenco Europeo dei Rifiuti - EER 2014/955/UE"). Iscritta presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 8 Classe A e Categoria 4F e 5F - Sezione Regionale della Lombardia, è certificata da attestazioni nelle aree Qualità (UNI EN ISO 9001:2015), Ambiente (UNI EN ISO 14001:2015 e Regolamento Europeo EMAS), Sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e Responsabilità Sociale (SA 8000:2014). Nello specifico, l'azienda si affida esclusivamente a tecnici abilitati e laboratori chimici certificati per il campionamento e la caratterizzazione dei rifiuti. Inoltre, Ares Ambiente collabora con trasportatori iscritti all'albo Gestori Ambientali e impianti autorizzati. Le sue attività si muovono nel quadro del Codice Etico che l'azienda ha adottato per promuovere principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza.