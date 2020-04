Recensione Acer Nitro 5

Recensione del laptop Acer Nitro 5 pubblicato su NewsDigitale.it. Un best buy per chi ha il pallino del gaming.

Situazione: sei un gamer incallito e hai necessità di vivere le tue esperienze video-ludiche in maniera intensa e al massimo della qualità? Acert Nitro 5 potrebbe fare al caso tuo. Scopri tutti i suoi punti di forza!



L’Acer Nitro 5 da 17.3 pollici offre qualcosa in più ai laptop da gioco entry-level e non solo perché ha un display più grande. Lo schermo, infatti, costituisce sicuramente parte del suo fascino. La maggior parte dei portatili da gaming – ad un prezzo abbordabile – ha un display da 15,6 pollici, lo schermo più grande dell’Acer invece ti consente di immergerti e di perderti in qualsiasi mondo ti trovi.

Acer Nitro 5: cosa offre



Sia se corri all’impazzata per le strade bagnate dalla pioggia di Palm City in Need for Speed Heat che quando ti nascondi in un cassonetto in Retail Row a Fortnite o prendendo in giro i peggies in Far Cry 5, il risultato finale resta il medesimo: gameplay più coinvolgente su ogni fronte considerabile. Lo schermo si presenta più luminoso rispetto ad altri modelli dello stesso prezzo, idem per le prestazioni visive generali e la saturazione dei colori.



I giochi risultano fluidi anche con una risoluzione di 1089p con una qualità alta in svariate occasioni. La frequenza dei fotogrammi è di poco inferiore ai 60 al secondo, per i giochi più impegnativi con impostazioni elevate. Ma se, in futuro, avrai bisogno di più spazio, il consiglio è cercare un portatile da gaming che disponga di una GXT 1660 Ti, oppure una GeForce RTX 2060 che, senza dubbio, non troverai a questo prezzo.



Sebbene non sia possibile aggiornare la grafica, rinforzare la memoria e l’archiviazione non rappresentano un problema. Dovrai rimuovere circa una dozzina di viti e sollevare con cura la parte inferiore del pc, in questo modo potrai aggiungere un massimo di 32 GB di RAM. Inoltre esistono un secondo slot SSD PCIe M.2 (Gen3 x4) e lo spazio per un disco rigido utilizzando il kit di aggiornamento e il cavo inclusi. Infine, come qualsiasi laptop da gioco degno di nota, troverai svariate porte per l’espansione esterna.



Sfortunatamente, il jack di alimentazione è in una posizione un po’ scomoda, ragion per cui il cavo di alimentazione si trova sempre un po’ in mezzo. Un’altra pecca è la batteria: avrai quasi sempre bisogno di essere collegato, e non solo per i giochi, perché la durata dei test video in streaming è stata di 5 ore e 40 minuti.



Il design di Acer Nitro 5, considerando anche il prezzo, è piuttosto notevole. È relativamente sottile e leggero per essere un laptop da gaming da 17 pollici ed è principalmente realizzato in plastica. La tastiera è comoda sia per digitare che per giocare, ma i simboli rossi sui tasti neri possono essere difficili da leggere senza la retroilluminazione. Acer ha effettuato qualche spostamento, rispetto alla disposizione tradizionale dei tasti, quindi potrebbe essere necessario un po ‘di tempo per adattarsi. Tra questi, annoveriamo la ricerca del pulsante di accensione, nascosto in un angolo in alto a destra.



Acer ha aggiunto una chiave dedicata all’avvio del suo software NitroSense (è dove si trova in genere la chiave di blocco del numero del tastierino numerico). Premi il pulsante e avrai accesso diretto ai controlli della ventola, ai piani di alimentazione e al monitoraggio del sistema. Puoi anche aprirlo per regolare i profili audio adatti a diversi tipi di giochi, musica o film.

Acert Nitro 5 – Considerazioni finali



Pro:



Display immersivo da 17,3 pollici

Memoria e archiviazione facilmente aggiornabili

Facile accesso ai controlli di alimentazione e raffreddamento



Contro:



I simboli della tastiera possono essere difficili da leggere

Presa di corrente in un punto scomodo



Considerazione finale: Se la tua ricerca è mirata ad uno schermo importante a poco prezzo, Nitro 5 da 17,3 pollici è il migliore offerente. In conclusione, le prestazioni fluide di questo laptop ti regalano un’esperienza di gioco coinvolgente superiore al suo prezzo.