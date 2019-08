Regione Lombardia: altri 5 milioni di euro per rifinanziare il Bando Faber

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il DGR del 31 luglio 2019 – n. XI/2046 che prevede l’apertura del 3° sportello del Bando Faber, a seguito del rifinanziamento di 5 milioni di euro.

La misura conferma i criteri generali, le caratteristiche e le modalità di accesso già adottate in precedenza. L’apertura dello sportello per la presentazione della domanda è prevista alle ore 12.00 del 5 settembre 2019.



Il Bando Faber sostiene gli investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato, attraverso un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese, fino ad un importo massimo di 30.000 €.



Le spese riguardano l’acquisto e la relativa installazione di impianti, macchinari e attrezzature innovative per migliorare i processi produttivi aziendali, per lo sviluppo tecnologico, per ridurre i consumi di risorse energetiche, ottimizzare la gestione dei rifiuti ed evitare spreco di materiali e scarti di produzione.