Reinventare il teamwork: Lectra Connected Design e Lectra Connected Development

Facilitando la connessione tra persone, dati e processi, le nuove soluzioni Lectra potenziano i team di design e sviluppo prodotto

Parigi, 3 aprile 2018 – Lectra, partner tecnologico delle aziende che utilizzano pelli e tessuti, presenta le nuove soluzioni collaborative rivolte ai team di design e sviluppo prodotto, che consentiranno alle aziende del fashion di sostenere ritmi sempre più pressanti e gestire in modo rapido ed efficace delle collezioni sempre più articolate.



Nell’economia attuale sempre più incentrata sul digitale e sull’e-commerce, l'acquisto in pochi clic di una moda sempre nuova e personalizzata, consegnata sulla porta di casa, è qualcosa di scontato.

Per tenere il passo con le crescenti esigenze dei consumatori, le aziende fashion puntano ad accelerare l’ideazione e lo sviluppo dei prodotti senza però intaccarne la qualità. I designer lavorano a ritmi mai visti prima, rinnovando costantemente le collezioni con prodotti sorprendenti e accattivanti. Al loro fianco, i team di sviluppo prodotto si affrettano a trasformare i progetti in capi pronti. A una tale velocità, è chiaro come il lavoro di questi team dipenda da una buona condivisione di informazioni.



Per rispondere alle specifiche esigenze di queste figure professionali, Lectra lancia due novità: Lectra Connected Design e Lectra Connected Development. Queste soluzioni offrono un ambiente collaborativo con applicazioni integrate che consente di riunire, standardizzare e archiviare le informazioni generate nelle diverse fasi di progettazione e sviluppo prodotto. Grazie alla ricerca multicriterio, ai migliori collegamenti tra i dati, agli strumenti e ai servizi innovativi al servizio degli utenti, il lavoro quotidiano guadagna in velocità e agilità.



Lectra Connected Design facilita la collaborazione tra stilisti, designer di tessuti, grafici, progettisti tecnici e rispettivi manager, mettendo a loro disposizione un ambiente collaborativo. Una volta connessi alla piattaforma con il software Lectra di design Kaledo® o Adobe® Creative Cloud, gli utenti possono esaminare insieme le collezioni, scambiandosi idee e suggerimenti tramite le apposite app. Si tratta in definitiva della soluzione ideale per razionalizzare, automatizzare e monitorare l’intero processo di design, concedendo un ampio margine alla creatività senza però incidere sul rispetto delle scadenze.



In modo analogo, Lectra Connected Development sfrutta i dati per migliorare la collaborazione tra i modellisti, i responsabili sviluppo taglie, i designer tecnici, i manager, gli specialisti di costi e margini, i responsabili piazzamento e i team di sviluppo prototipi. La piattaforma permette la connessione tramite Lectra Modaris®, la soluzione di sviluppo 2D e 3D, e il software di piazzamento Diamino® Fashion. Le numerose librerie standard e applicazioni per dispositivi mobili garantiscono una creazione efficace delle specifiche tecniche. L’automatizzazione dei processi e la comunicazione in tempo reale permettono invece di evitare errori e garantiscono la massima qualità e vestibilità dei capi.



“Siamo ben consci di quanto sia importante, per i professionisti del fashion di oggi, poter contare su strumenti validi e condizioni ottimali per lavorare con efficacia entro i tempi previsti”, spiega Céline Choussy Bedouet, Chief Marketing & Communications Officer, Lectra. “Le nostre ultime soluzioni segnano l’inizio di una collaborazione nuova e intuitiva, basata su una gestione affidabile dei dati. Siamo convinti che renderanno più semplice e agevole il lavoro dei team di design e sviluppo prodotto, a vantaggio della qualità dei prodotti finali. L’obiettivo è sostenerli nella realizzazione di tutto il loro potenziale, così che possano essere attori chiave per il successo delle proprie aziende.”



Informazioni su Lectra



Per le aziende che danno vita ai nostri divani, automobili, vestiti e altro ancora, Lectra realizza su misura le tecnologie premium che facilitano la trasformazione digitale del settore. Lectra supporta brand e produttori dal design alla produzione, assicurando loro la fiducia del mercato e il riconoscimento che meritano. Fondata nel 1973, Lectra conta oggi 32 filiali in tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 paesi. Con oltre 1.650 dipendenti, nel 2017 Lectra ha registrato 277 milioni di euro di fatturato ed è quotata alla borsa valori Euronext.



Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com



