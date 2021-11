Relax e detox: ecco le parole chiave per i prossimi mesi

Wilden.herbals presenta due nuovi Remedia, per vivere l’inverno al meglio, e le box di Natale per regalare benessere.

Dopo il grande successo di Frècc, la linea di kombucha e fermentati a base di erbe, Wilden.herbals torna a sostenere l’importanza di prendersi cura del proprio benessere con due nuovi remedia che fanno bene al corpo e allo spirito e con tante box in edizione speciale per vivere l’inverno a ritmo lento.



Le abitudini delle persone sono sempre più orientate al benessere e al consumo più consapevole. Questa tendenza non impedisce però ai consumatori, soprattutto ai più giovani, di sperimentare anche a tavola con nuovi abbinamenti e nuove proposte. Si tratta di un trend che ha permesso di riscoprire ed apprezzare tisane, infusi e bevande fermentate come il kombucha, oggi presenti in ogni angolo del mondo e che stanno pian piano diventando delle ottime alternative da consumare dal mattino al dopo cena, con una particolare attenzione al food pairing motivo di curiosità e interesse di molti sommelier e appassionati.



Dal desiderio di fornire ai consumatori una gamma dalla qualità sempre più alta vengono i due nuovi Rimedia di Wilden.herbals, la giovane azienda italiana nata nel 2019 per creare prodotti a base di erbe, in modo totalmente sostenibile. Sono passati pochi mesi, inoltre, dal lancio della novità che ha rinfrescato l’estate: Frècc, la gamma di lattine nate in collaborazione con i ragazzi di Latta Roma usando le ricette di tre delle tisane già in catalogo.



L’offerta di Wilden.herbals è dunque cresciuta e continua ad ampliarsi. A Morning, Night, Hangover, Digestive e Focus, i rimedia già presenti sul mercato e ampiamente apprezzati dal pubblico di intenditori, si aggiungono ora Relax e Detox, due nuove tisane a base di erbe studiate per essere godute durante tutta la giornata. Passiflora, rosmarino, alloro, ginepro, timo, lavanda, verbena, finocchio e biancospino le erbe presenti nel Relax, il primo infuso preparato con piante derivanti interamente dalle zone del Mediterraneo e che grazie al suo profumo ricco e balsamico riesce ad accompagnare verso un respiro più lento e dilatato, e a conciliare tutte quelle attività piacevoli di fine giornata come la lettura, la cucina o l’ascolto della propria playlist preferita. Nel Detox invece, spiccano le note balsamiche, leggermente acide, astringenti e con punte di dolcezza dell’asperula e note pungenti ma delicate del fieno greco e dell’ortica. Ottima al mattino per favorire il risveglio, come accompagnamento ai pasti, o subito dopo un pasto abbondante come quelli delle prossime Feste.



Ed è proprio per le Feste e per i momenti di condivisione che sono state pensate, invece, le Wilden Box, sette scrigni che partono dal mondo delle bevande a base di erbe abbinandovi un universo di prodotti buoni, sani, “selvaggi” e creati con cura. Le box sono state nate in collaborazione con alcune aziende che hanno in comune con Wilden.herbals un approccio di apertura alla sperimentazione e il grande l’amore per la natura.



“Spirito artigianale, attenzione al dettaglio e ricerca della qualità sono i valori che animano queste box, la nostra azienda e le nostre tisane” afferma Nicola Robecchi, amministratore unico e co-founder Wilden.herbals. “Caratteristiche che accompagneranno i consumatori in ogni momento della giornata, dalla colazione in abbinamento al miele e alla frutta secca, alla pausa con le nostre lattine Frècc per arrivare fino al dopocena, il momento in cui abbiamo pensato di abbinare i nostri remedia a delle piccole e confortanti dolcezze”.



Wilden.Herbals

Wilden è un’azienda di tisane biologiche e bevande a base di erbe; nasce nel dicembre 2018 da un’idea di Nicola Robecchi, Delfino Sisto Legnani, e Tommaso Albonetti, con l’obbiettivo di rivoluzionare il mondo degli infusi e delle bevande calde e fredde a base di piante officinali nel mercato italiano e mondiale, andando a creare prodotti con un linguaggio moderno e capace di offrire valori sani, sostenibili e con una visione di benessere personale da sviluppare nei consumatori.



Wilden è un atto di amore nei confronti della natura, un ritorno al “selvaggio”. Attraverso prodotti rituali in grado di accompagnarci durante tutto l’arco della giornata. A fine 2019 nasce la “Linea Remedia”, la nostra gamma di infusi/tisane. Ogni tisana nasce da una selezione capillare delle erbe, che insieme a una ricerca di fornitori affidabili e multiculturali, racconta una storia di scambio e contaminazione. Il tutto viene affiancato da una visione alternativa del mondo, in cui il sostenibile si fa intenzione e non scopo. In cui gusto accompagna la salute dando vita al concetto di “piacere della salute e dell’equilibrio” del nostro organismo come dell’ecosistema.



Wilden si pone come una linea che nel consumo consapevole e in un reale rispetto della fertilità del suolo, ha il suo nucleo fondante. Grande cura riveste anche il packaging, completamente compostabile che, insieme a un’immagine grafica di altissima qualità, vogliono fare di ogni prodotto Wilden un piccolo universo coerente con i valori che promulga. Ogni tisana è pensata per far riscoprire il potere curativo delle piante, come supporto alla vita frenetica moderna



Annex:



Gli 8 Remedia: Morning, Night, Boost, Digestive, Hangover, Focus, Relax, Detox.



-n 0 Morning, tonico e avvolgente, come il migliore dei risvegli possibili, nasce dall’incontro di cacao, cannella e Honeybush, che insieme al rooibos e al gingko sono perfetti per iniziare la giornata.

-n 1 Night è una tisana dalle proprietà calmanti e rilassanti, grazie all’incontro tra piante dal potere defatigante come camomilla, passiflora, melissa e malva. Una bevanda confortevole, pensata per concludere la giornata con la giusta lentezza.

-n 2 Boost è un Remedium dal gusto vivace e dalle proprietà antiossidanti e immunostimolanti. zenzero, pepe, arancia e citronella si fondono insieme in maniera armonica, garantendo il perfetto mix per affrontare le stagioni con la dovuta carica energetica.

-n 3 Digestive è fresca, grazie alla menta, ma è anche utile - soprattutto dopo un lauto pranzo - per via di zenzero, limone e liquirizia, digestivi e corroboranti.

-n 4 Hangover sa il fatto suo, grazie al mix di arancia, curcuma e cardamomo, è la bevanda a cui non si può rinunciare, soprattutto dopo una giornata no.

-n 5 Focus, ideale per la concentrazione e la meditazione; a base mi menta, verbena, rosmarino altre piante.



n 6 Relax, capace di accompagnarti verso un respiro più lento e dilatato, aiutando a scrollare a rallentare la giornata per assaporare al meglio il gran finale.

-n 7 Detox, è la nostra tisana pensata per depurare l’organismo, concedersi momenti di riposo e rigenerarsi. Al risveglio e dopo i pasti da il meglio e vi accompagnerà con i suoi profumi amaricanti e balsamici.



Tutte le tisane Remedia sono prodotti certificati biologici e biodegradabili, declinati su 3 formati: astucci da 10 bustine per consumatori finali, botteghe; bustine vendibili singolarmente anche da asporto, con tutte le informazioni di leggere per essere vendute anche individualmente; sfuso in lattina da 90g.



Frècc, la linea di kombucha e fermentati analcolici a base di erbe



-n 2 Boost, zenzero, pepe, arancia e citronella si fondono creando il mix perfetto per fornire la giusta carica di energia di cui abbiamo bisogno.

-n 3 Digestive, dove il dolce della liquirizia e del finocchietto si fonde con la nota pungente dello zenzero e con quelle erbacee, mediterranee, di salvia, rosmarino e menta.

-n 4 Hangover, il Frècc beverino, dal colore torbido con note erbacee e “ancestrali” (fermentato alcolico a base di erbe*).



*La fermentazione avviata dai lieviti incontra l’infusione delle piante officinali biologiche presenti nelle nostre ricette, insieme al malto d’orzo e al malto di frumento. La bevanda, presentata nel formato da 33 cl, in lattina, risulta equilibrata e bilanciata, con una bella bolla, una buona acidità e una gradazione alcolica di 8,6%; è rinfrescante, perfetta per l’estate e per tutto il resto dell’anno. Il gusto si avvicina a quello di un vino rifermentato in bottiglia.



Le box



tre Gift Box scandiscono i momenti della giornata lavorativi e personali (Breakfast, Pause, Night/After);

due Gift Box portano alla scoperta di Wilden.herbals e accompagnano i momenti di relax (Wilden Combination Box e Herbal Tea Time);

due Gift Box sono pensate per chi si sente in sintonia con la natura e i suoi frutti (Flower Power Box e Supernatural Gift Bag).



ph credits: askanews.it