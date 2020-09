REPETITA®: la plastica torna di moda

Qualità e affidabilità Made in Italy per il nuovo brand del poliestere riciclato

Nasce REPETITA®, la nuova frontiera dell’economia circolare, il poliestere riciclato dalle bottiglie di plastica, certificato GRS, che grazie ad un processo di lavorazione di alta qualità Made in Italy trasforma i rifiuti di plastica in preziosa risorsa per il tessile sostenibile.



L’essenza della nuova fibra è tutta racchiusa nel nome del brand: REPETITA®



RE come Riciclo, perché l’impegno a rispettare l’ambiente è un dovere per la filiera tessile ed è sempre più fondamentale sia per i brand sia per i consumatori.



PET - Polietilene Tereftalato- la materia prima sintetica dalla quale nasce la nuova fibra.



ITA, come Italia, perché il cuore del progetto consiste nel nobilitare la materia prima greggia, proveniente da tutto il mondo e certificata GRS, attraverso una serie di lavorazioni interamente realizzate in Italia ed una filiera garantita e affidabile.



Scegliere REPETITA® significa fare una scelta sostenibile, con la sicurezza di poter contare su una fibra di altissima qualità che grazie all’eccellenza dei processi di lavorazione offre prestazioni eccezionali, superiori ad altre fibre poliestere presenti sul mercato.



REPETITA ® è ideale per tutte le applicazioni con lavorazioni Jaquard, dalla maglieria circolare alla tessitura ortogonale, dalla maglieria rettilinea alla calzetteria. A livello di performances può offrire il comfort della microfibra, la stessa traspirabilità e termoregolazione delle fibre sintetiche e all’occorrenza un aspetto molto simile a quello delle fibre naturali.



La resistenza della fibra e la solidità dell’ampia gamma colori ne fanno la materia prima ideale per un utilizzo second layer nel fashion e nello sportswear ma anche per un’applicazione nel mondo dell’arredo e del design.



La sua versatilità, permette su richiesta, trattamenti utili di Protezione dai raggi UV, di azione antibatterica, di idrorepellenza.



Disponibilità e flessibilità sono garanzie fondamentali per le aziende e, per rispettare ogni genere di ordine, dalle piccole tessiture ai grandi quantitativi, REPETITA® è disponibile in stock service in 32 colori e tre titolazioni, destinate ad aumentare nei prossimi mesi.



L’affidabilità di partner selezionati, tutti italiani e certificati, consente ogni genere di personalizzazione del filo in tempi rapidi e con una garanzia di qualità eccellente.



Grazie alla certificazione GRS, promossa da Textile Exchange, una delle più importanti organizzazioni non-profit che promuovono a livello internazionale lo sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile, viene riconosciuta a REPETITA® la fondamentale importanza del riciclo e viene garantito il rispetto di criteri ambientali e sociali in tutti i passaggi della filiera produttiva.



Il controllo dell’intera filiera consente una totale tracciabilità di REPETITA® che offre così ai brand la possibilità di garantire ai consumatori una filiera 100% sostenibile, a partire dalla materia prima.



