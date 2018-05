Revivre presenta r-shape, il metodo personalizzato per ridefinire la silhouette

Revivre ha recentemente presentato R-SHAPE, un sistema completo di trattamenti corpo su misura personalizzati.

Eterna nemica di tutte le donne, la cellulite è un inestetismo della pelle che si manifesta con il noto aspetto a “buccia d’arancia” ma che in realtà rappresenta un’anomalia della struttura del tessuto connettivo e del pannicolo adiposo. Per contrastare questo complesso e fastidioso inestetismo, oltre a migliorare l’alimentazione e cambiare lo stile di vita, è possibile ricorrere a trattamenti estetici specifici. Revivre, che da oltre 40 anni è impegnata nella produzione di cosmetici professionali, ha recentemente presentato R-SHAPE, un sistema completo di trattamenti corpo su misura dove scienza e natura, ricerca e sviluppo, si fondono in formule uniche e funzionali. R-SHAPE prevede 4 protocolli integrati multi-disciplinari studiati per rimodellare le forme, combattere i diversi inestetismi e al contempo donare una piacevole sensazione di benessere globale. Prodotti mirati consentono di migliorare la silhouette e creare sinergie personalizzate che possono essere esaltate con l’utilizzo di R-Shape PRO. Inoltre, metodiche specifiche permettono di proporre trattamenti manuali e utilizzo integrato con le tecnologie Revivre.

PROTOCOLLI R-SHAPE

AZIONE DRENANTE - R-SHAPE DREN si compone di: Power Up Dren, attivatore drenante; Wrapping Harmony, avvolgimento lipodren; Dren Up Massage, crema massaggio drenante; Dren Up Cream, crema azione drenante, disponibile nel formato homecare. Questo percorso che contribuisce a rinforzare i tessuti, contrastare il ristagno dei liquidi, gli accumuli adiposi e favorire l’eliminazione delle tossine, agisce attraverso l’uso sinergico di selezionati ingredienti quali Niosoma Rutina e Magnololo, Cardo mariano, Fumaria officinale, ed estratti di Centella, Edera, Meliloto, Mirtillo.

AZIONE MODELLANTE - R-SHAPE PhC si compone di: Power Up PhC, attivatore modellante; Olea PhC, olio da massaggio modellante; PhC Up Cream, crema ad azione modellante, in versione per il mantenimento domiciliare. Un’azione che contrasta gli inestetismi di cellulite e adiposità localizzate, regala una silhouette più definita e dona alla pelle compattezza ed elasticità grazie al pool di ingredienti attivi come Fosfatidilcolina e Carnitina, gli oli di Karitè, Caffè, Oenothera, Iperico e Wintergreen e fitosteroli da Colza.

AZIONE SNELLENTE - R-SHAPE SLIM si compone di: Power Up Slim, attivatore snellente; Slim Up Massage, burro massaggio snellente. Corpo più snello, forme ridisegnate e nuova energia alla pelle devitalizzata grazie alla formula a base di Adipotrap, Fucus, Guaranà, burro di Karité, estratti di Arnica e Kigelia.

AZIONE TONIFICANTE - R-SHAPE TON si compone di: PowerUp Ton, attivatore tonificante; Wrapping Wellness, avvolgimento lipoton; Ton Up Massage, crema massaggio tonificante e, infine per il mantenimento domiciliare, Ton Up Cream, crema ad azione tonificante. Un protocollo che migliora la compattezza, l’elasticità e il tono cutaneo. I preziosi ingredienti quali Ton Booster, estratti di Kigelia, Arnica ed Echinacea, perfezionano l’aspetto della pelle, regalandole una texture vellutata.



La linea si completa con le sinergie multi funzionali di R-SHAPE PRO, cosmetici in grado di favorire un fisiologico ricambio cellulare, potenziare e personalizzare qualsiasi trattamento, rendendo la pelle idratata, compatta e rinnovata. Revivre organizza corsi di formazione per approfondire la conoscenza delle proprietà dei principi attivi, delle funzionalità delle formule R-SHAPE, dei protocolli di lavoro e del Metodo V.I.P. – Verify, Incipit, Proceed.

UN’ESCLUSIVA REVIVRE: METODO V.I.P. Il metodo V.I.P. che accompagna la nuova linea R-SHAPE prevede l’utilizzo di un kit con due lastre termografiche professionali che consentono di evidenziare differenze di temperatura su zone cutanee contigue. Il metodo prevede 3 step:

Primo: Verify - Verificare

Analisi e valutazione di anomalie e inestetismi con l’utilizzo delle lastre termografiche e successiva compilazione della scheda cliente;

Secondo: Incipit - Iniziare

Consultazione dei protocolli di lavoro Revivre R – SHAPE e scelta del percorso più adeguato per la cliente e dei prodotti domiciliari più appropriati. Inizio del ciclo di trattamenti con aggiornamento costante della scheda cliente;

Terzo: Proceed - Procedere

A un mese dalla conclusione del ciclo di trattamenti è prevista un’ulteriore verifica utilizzando le lastre termografiche allo scopo di consigliare eventuali trattamenti di mantenimento e successivi controlli da effettuare durante l’arco dell’anno, per personalizzare il percorso dei trattamenti.

ABOUT REVIVRE

Da oltre 40 anni, REVIVRE ITALIA S.P.A. produce e distribuisce prodotti cosmetici e tricologici professionali. Grazie alla costante ricerca, si è affermata nel mercato estetico professionale, posizionandosi tra i marchi leader. All’interno del laboratorio dell’azienda, un team di ricercatori formula e sviluppa cosmetici all’avanguardia, che si caratterizzano per l’utilizzo di principi attivi naturali, oli essenziali e fitoestratti. Il portafoglio prodotti comprende cosmetici viso e corpo e solari, una completa linea tricologica, oltre ad apparecchiature e accessori. Le linee professionali sono arricchite da prodotti per il mantenimento domiciliare.



