Ricettario interattivo e pizza cotta in 5 minuti con i forni multifunzione BIM19700XMS e BIM19700DXMS di Beko

I forni multifunzione BIM19700XMS e BIM19700DXMS di Beko sono dei veri e propri sous-chef che aiuteranno in tutte le fasi della cottura.

Grazie a un ricettario interattivo, è possibile scegliere tra 82 ricette ed essere aiutati nel settaggio della temperatura e dei tempi di cottura. Per facilitarne l’utilizzo, questi modelli sono dotati di un intuitivo schermo Vega, completamente full touch, con cui è possibile muoversi all’interno del menu di controllo. Per chi invece preferisce il caro vecchio metodo, questi forni sono anche dotati di una pratica manopola.



Anche la pulizia non richiederà più l’impegno e il tempo di una volta. Le pareti catalitiche, il vetro resistente al grasso e la tecnologia di pulizia HidroClean renderanno le operazioni di pulizia semplici e veloci.



CARATTERISTICHE TECNICHE



PizzaPro™

La vera pizza in soli 5 minuti. Mai più pizze fatte in casa che sembrano pane inzuppato al pomodoro, con PizzaPro™ il forno raggiunge una temperatura di ben 310° e permette di gustare una pizza degna di questo nome in soli 5 minuti.



Ricettario Interattivo

Basta scegliere dal ricettario interattivo la pietanza da infornare tra le 82 ricette presenti, selezionare la quantità dell’alimento e il forno imposterà in modo autonomo la temperatura e i tempi di cottura.



Schermo full touch

Lo schermo del display Vega è full touch, ma è anche dotato di una pratica manopola per muoversi all’interno dei menù e delle funzioni del pannello di controllo, in modo facile ed immediato.



HidroClean

Grazie alla tecnologia di pulizia HidroClean, la manutenzione del forno diventa un’operazione semplice e veloce: basta, infatti, versare un bicchiere d’acqua sul fondo di una teglia ed infornarla, accendere il forno e aspettare che il calore faccia evaporare tutto il liquido. Il vapore che si viene a creare, ammorbidisce lo sporco rendendo più facili le operazioni di pulizia.



CleanZone®

Vetro da forno resistente al grasso, facile da pulire. Le porte da forno CleanZone® hanno un rivestimento oleofobico interno che resiste agli accumuli di sporco e grasso, rendendole facili da pulire. Basterà quindi passare l'interno con un detergente delicato, persino dopo 20 cicli di cottura, e l’interno del forno tornerà a splendere.



SoftClose®

Apertura e chiusura silenziosa e graduale della porta. Quando si hanno le mani occupate, spesso capita di sbattere la porta del forno per chiuderla. SoftClose® è la porta da forno dotata di cerniere speciali che ne rallentano la chiusura e l'apertura.



Pareti Catalitiche

Pareti assorbi-grasso. Sfregare il forno con detergenti aggressivi non è proprio sinonimo di divertimento. Le tre Pareti Catalitiche laterali del forno sfruttano una scienza innovativa per assorbire i grassi di cottura e ridurre gli odori degli alimenti.



Illuminazione Alogena

Una chiara visione di quello che succede all’interno. Grazie all’illuminazione alogena, si può vedere e sapere in ogni momento come procede la cottura senza essere costretti ad aprire la porta del forno e rischiare di disperdere il calore e rovinare la propria creazione culinaria.



Ripiani telescopici

Griglia pratica e sicura. Prendere un piatto pesante dal forno non sarà più un problema con i ripiani telescopici. L’esclusivo sistema di guide permette di estrarre completamente la griglia del forno (o per 2/3 nella versione parzialmente telescopica) mentre regge il piano.





