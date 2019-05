“Ricostruire le comunità” fa tappa l’11 maggio a Castorano

L’appuntamento con l’iniziativa “Le chiese scomparse di Castorano” è fissato per le ore 16 in Piazza Umberto I.

CASTORANO – Il progetto “Ricostruire le comunità”, curato da U.S. Acli provinciale e sostenuto dalla chiesa valdese fondi 8 per mille, l’11 maggio fa tappa a Castorano.



L’appuntamento con l’iniziativa “Le chiese scomparse di Castorano” è fissato per le ore 16 in Piazza Umberto I.



Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato l’Aps 3Sicc, Associazione Padre Carlo Orazi, Pro-Loco Castorano e Parrocchia Santa Maria della Visitazione oltre alla locale amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento.



In programma l’attraversamento di uno splendido percorso per meglio conoscere i luoghi nei quali in passato erano presenti delle chiese ma anche per conoscere meglio proprio Castorano e le sue ricchezze partendo dall’aspetto storico di alcuni dei suoi luoghi.



La partecipazione all’evento è gratuita. Non occorre essere particolarmente allenati per far parte del gruppo che effettuerà la camminata in quanto non si tratta di una competizione.



Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina face book Unione Sportiva Acli Marche o si può contattare l’U.S. Acli provinciale al numero 3495711408.