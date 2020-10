Ridisegniamo la scuola con la matita Perpetua: un weekend per una scuola più innovativa e inclusiva

In tutta Italia - sabato 24 e domenica 25 ottobre: torna con una nuova veste l’evento nazionale di raccolta fondi promosso da Fondazione Mission Bambini insieme a Fondazione Mediolanum Onlus. Volontari attivi su tutto il territorio nazionale, gadget disponibile anche online.

Sabato 24 e domenica 25 ottobre la Fondazione Mission Bambini insieme a Fondazione Mediolanum Onlus lancia l’evento Ridisegniamo la scuola, per promuovere una scuola più innovativa e inclusiva, attenta agli studenti in difficoltà resi ancora più fragili dall’emergenza Covid-19.



Per tutto il fine settimana i volontari di Mission Bambini saranno presenti in 70 piazze di tutta Italia (per l’elenco completo www.missionbambini.org) distribuendo al pubblico, in cambio di una piccola donazione, la matita Perpetua realizzata in edizione speciale.

Grazie all'impegno dei Family Banker di Banca Mediolanum, le matite Perpetua saranno disponibili, nei giorni precedenti e successivi all'evento, anche presso oltre 50 Uffici dei Consulenti Finanziari della banca che hanno aderito all'iniziativa (da lunedì a venerdì secondo gli orari specifici di ciascun Ufficio, per conoscere l’elenco completo fmed.it/perpetua). Fondazione Mediolanum Onlus inoltre sosterrà con una donazione la campagna Ridisegniamo la scuola raddoppiando i primi 30 mila euro raccolti.

Perpetua è una matita unica nel suo genere, composta all’80% da grafite riciclata, è atossica e non sporca le mani, senza aggiunta di alcuna vernice protettiva o lavorazione successiva. Se cade non si rompe, si tempera normalmente, scrive anche se rimane senza punta o si taglia in due e ha una gomma alimentare che forma un corpo unico con la parte scrivente.

I fondi raccolti grazie all’iniziativa serviranno a organizzare corsi di formazione dedicati a educatori e insegnanti e supporto psicologico ai bambini e alle famiglie per affrontare al meglio il rientro a scuola dopo i mesi difficili dell’emergenza sanitaria. I fondi saranno inoltre destinati all’acquisto di strumentazione informatica per la didattica tradizionale e digitale.



“L’emergenza sanitaria ha cambiato il modo di vivere la scuola, ha ampliato le differenze sociali nelle nostre città, colpendo quei bambini e ragazzi che vivono in contesti particolarmente difficili. Siamo di fronte a una sfida educativa nuova e questo anno scolastico può essere l’occasione per ridisegnare insieme un nuovo modello di scuola che sia innovativa, tecnologica e inclusiva. Un grazie speciale alla Fondazione Mediolanum Onlus che ha scelto di sostenerci in questo ambizioso progetto” commenta Sara Modena, direttore generale di Mission Bambini.



“La scuola è da sempre il primo punto di riferimento per bambini e ragazzi - dichiara Sara Doris, presidente esecutivo di Fondazione Mediolanum Onlus - e questo periodo ha particolarmente penalizzato i più fragili. Ringrazio i volontari della Fondazione e i Family Banker della banca che si sono fatti portavoce sul territorio di questo bisogno e si sono attivati concretamente per contribuire a sostenere l’iniziativa di Mission Bambini, fondazione alla quale ci lega un rapporto di collaborazione iniziato nel 2010. È importante per me e per la Fondazione che rappresento esserci per portare avanti insieme questa sfida educativa rivolta agli adulti di domani”.



La matita Perpetua di Fondazione Mission Bambini e Fondazione Mediolanum Onlus è disponibile anche online sulla piattaforma attivati.missionbambini.org.



missionbambini.org - fondazionemediolanum.it - #RidisegniamoLaScuola



Fondazione Mission Bambini nasce nel 2000 su iniziativa dell’imprenditore e ingegnere Goffredo Modena, con l’obiettivo di sostenere l’infanzia in difficoltà in Italia e nei Paesi più poveri, perché i bambini sono il futuro del mondo.

In 20 anni di attività ha aiutato 1,4 milioni di bambini, grazie a oltre 1.600 progetti in Italia e in altri 74 Paesi del mondo. Tre sono gli ambiti principali di intervento: educazione in Italia (contrasto alla povertà educativa e alla diffusione del fenomeno dei NEET), educazione e salute all’estero (garanzia di accesso all’istruzione per i bambini in difficoltà e missioni salvavita dedicate ai piccoli cardiopatici). L’impegno per il prossimo futuro è di intensificare l’impegno in Italia (al momento già il 70% delle risorse è destinato a interventi sul territorio nazionale) concentrandosi principalmente nell’ambito educazione, per contrastare la crescente povertà educativa offrendo ai bambini più fragili opportunità di formazione di qualità fin dai primi anni di vita. La povertà educativa e quella materiale si alimentano infatti reciprocamente: solo sviluppando la formazione di base fin dai primi anni di vita, i bambini sono in grado di accrescere le competenze di ordine superiore, evitando così il grave rischio di continuare a vivere in povertà anche da adulti. Mission Bambini sostiene progetti educativi nelle diverse fasce d’età, che coprono da zero e 24 anni. www.missionbambini.org





Fondazione Mediolanum nasce nel 2002 con l’obiettivo di sviluppare le principali attività in ambito sociale del Gruppo Mediolanum. Diventa Onlus nel 2012 e dal 2005 si concentra su progetti dedicati all’infanzia in condizione di disagio in Italia e nel Mondo, bilanciando le proprie risorse fra i seguenti ambiti: assistenza, scuola, sanità, ricerca, diritti. Con la Mission “Educare alla libertà affinché i bambini di oggi possano essere gli adulti liberi di domani”, dal 2005 al 2019, la Onlus ha sostenuto 564 progetti erogando 16,8 milioni di euro e aiutando a crescere oltre 103.000 bambini in condizioni di disagio in Italia e in 49 Paesi nel mondo.

www.fondazionemediolanum.it