Riello UPS amplia la gamma NextEnergy con il nuovo modello da 800 kVA

Prestazioni eccezionali, risparmio energetico ottimizzato e massimi livelli di protezione dell'alimentazione per grandi applicazioni mission-critical fino a 6.4 MVA

Legnago, 26 ottobre 2021. Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica, player mondiale tra le prime cinque aziende al mondo nella produzione di gruppi statici di continuità̀ (UPS), annuncia l’uscita del nuovo modello da 800 kVA della gamma NextEnergy (NXE). Ancora una volta l’azienda italiana arricchisce la serie NextEnergy per alimentare carichi critici sempre più̀ grandi come Data Center (Hyperscale, Colocation), ospedali, trasporti, telecomunicazioni, industrie, banche, centri finanziari e assicurativi, o qualsiasi altra infrastruttura business-critical.



Ogni giorno la quantità di dati digitali che vengono elaborati e archiviati (es. banking online, servizi assicurativi, Social Media, comunicazione a distanza, gaming online, trading, 5G, network di servizi in streaming, ecc.), aumenta notevolmente e l'implementazione di nuovi servizi digitali sembra crescere in maniera esponenziale. I Data Center devono quindi essere scalabili e resilienti e in grado di adattarsi a queste mutevoli esigenze. Il nuovo modello da 800 kVA così come gli altri modelli della gamma NextEnergy, offre numerosi vantaggi ed è perfetto per proteggere l'alimentazione di Data Center e di tutte le applicazioni mission critical.



Tutta la gamma NextEnergy è stata progettata utilizzando componenti allo stato dell’arte e le ultime tecnologie nella costruzione degli UPS senza trasformatore a doppia conversione, tali da garantire massima efficienza, affidabilità dell'alimentazione e continuità dell’erogazione dei servizi (Business Continuity), fattori indispensabili per qualsiasi gestore di applicazioni critiche.

Con prestazioni "best in class", come fattore di potenza unitario, capacità di carico fino a 40 °C senza declassamento di potenza, elevata efficienza fino al 97% in modalità doppia conversione (ON LINE), e fino al 99% in modalità operative ECO, ACTIVE ECO o SMART ACTIVE, NextEnergy garantisce efficienza energetica in ogni circostanza, riducendo i costi di esercizio, fornendo energia pulita e sicura con un basso costo totale di proprietà (TCO).



L'ingombro ridotto dell'UPS, la facilità di connessione dall'alto verso il basso e la completa accessibilità front-end per tutte le attività di manutenzione garantiscono un utilizzo ottimale dello spazio e consentono l'installazione back-to-back o a parete. Queste caratteristiche sono essenziali per tutte quelle applicazioni con limitazioni di spazio, ma anche per quelle aziende che hanno programmato di aggiornare rapidamente i propri sistemi per poter supportare l’aumento di potenza del carico sotto protezione elettrica.

NextEnergy può funzionare con o senza linea di neutro, quindi utilizzato in tutti quelle installazioni che non necessitano di linea neutra, come ad esempio in molti moderni Data Center.



Compatibile con batterie al litio NextEnergy offre un'interfaccia di comunicazione e un sistema di controllo evoluto: supervisione e connettività semplificate e specifiche per IT Facility Manager e tecnici dell'assistenza grazie al display LCD touch screen da 7", slot di comunicazione, schede relè e connettori. Il sistema può essere facilmente integrato in qualsiasi sistema di gestione dell'edificio dell'infrastruttura Data Center (DCIM - Data Center Infrastructure Management).

NextEnergy può essere installato in sistemi con potenza assorbita limitata, come generatori diesel o altre fonti energetiche soggette a vincoli contrattuali e che erogano la potenza aggiuntiva richiesta dalle batterie (Peak Shaving).

NextEnergy ridefinisce le soluzioni di protezione dell'alimentazione portandole al livello successivo.