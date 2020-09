Rientro a Scuola: quale sono le mascherine idonee per i Bambini?

Tra le varie tipologie di Mascherine, solo alcune sono adatte ai bambini e vengono consigliate dagli esperti.

Dato che il COVID-19 continua a diffondersi in Italia e nel resto del mondo, è importante prendere le precauzioni necessarie per rimanere in buona salute e proteggere chi ti circonda, specialmente ora che ricomincia la Scuola. Questa include lavarsi le mani frequentemente, esercitarsi a distanziarsi fisicamente e indossare una copertura per il viso, come una maschera, quando si è in pubblico. Quest'ultimo è importante quanto il resto, poiché indossare la maschera ha dimostrato di essere uno strumento fondamentale per ridurre la diffusione di COVID-19, specialmente se usato universalmente all'interno delle comunità, secondo il Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC)Fonte attendibile.



E mentre indossare una maschera è una parte importante per prevenire la diffusione di COVID-19, potresti chiederti se tuo figlio dovrebbe avere una copertura per il viso. La risposta breve? Sì. I bambini di età superiore ai 2 anni dovrebbero indossare maschere facciali in pubblico, secondo il CDCFonte attendibilee l' American Academy of Pediatrics (AAP) , soprattutto in situazioni in cui è difficile allontanarsi fisicamente. Sebbene possa essere difficile per alcuni genitori convincere il proprio bambino a indossare una maschera per il viso (o indossare qualcosa che non vogliono), non dovrebbe essere trascurato. Infatti, secondo l'AAP , più di 338.000 bambini negli Stati Uniti sono risultati positivi al COVID-19 fino ad oggi.



Proprio come con gli adulti, i rivestimenti per il viso non sono necessariamente efficaci nell'impedire ai bambini di contrarre il COVID-19, tanto quanto lo sono nel prevenire la trasmissione del COVID-19.

Il "COVID-19 si diffonde principalmente da persona a persona attraverso le goccioline respiratorie dovute alla tosse, allo starnuto o al parlare, e un rivestimento facciale in tessuto funge da barriera per aiutare a prevenire la diffusione di quelle goccioline respiratorie", spiega Jeffrey Kahn , MD, capo della pediatria malattie infettive presso Children's Health e professore presso UT Southwestern Medical Center degli Stati Uniti.



È anche importante ricordare che mentre le maschere sono un passo nella giusta direzione, il modo più efficace per proteggere la tua famiglia dal COVID-19 è restare a casa e limitare il più possibile le tue interazioni con persone al di fuori della tua famiglia.





Cosa rende efficace una mascherina chirurgica per i bambini? Mentre potresti vedere adulti che indossano maschere chirurgiche o N95, quando si tratta di kiddos, ti consigliamo di procurargli una manciata di piccole maschere di stoffa. Uno dei fattori più importanti è trovarne uno che si adatti bene al loro viso per evitare che si agitino con esso, spiega Vivek Cherian , MD, un medico di medicina interna con sede a Baltimora, nel Maryland. Questo non è sempre il compito più semplice, visto che una maschera facciale comoda e ben aderente è spesso difficile da trovare, anche per gli adulti.



Caratteristiche di regolazione come le cravatte o un ponte nasale in metallo possono aiutare in questo. Una maschera protettiva facciale dovrebbe adattarsi perfettamente al naso e alla bocca del bambino senza spazi vuoti e non dovrebbe inibire in alcun modo la sua capacità di respirare comodamente.