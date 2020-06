Riparte Alma Buona - La pizza 100% made in Italy

La lunga attesa è finita, è ora di tornare alla normalità. Dopo aver deliziato i pizza lovers romani solo nei week end, Alma Buona a giugno riapre a pieno ritmo, dal martedì alla domenica.

È stato un periodo difficile per tutti, ma vogliamo ripartire in grande stile per voi e con voi, all’insegna della nostra consueta qualità, enfatizzando ancor più il made in Italy che sposiamo in pieno da sempre, mettendo nei piatti solo eccellenze italiane, con molte materie prime di provenienza regionale.



Vogliamo idealmente celebrare il tour delle frecce tricolori, che hanno solcato il cielo di tutta Italia, culminando il 2 giugno a Roma, tingendo di bianco, rosso e verde la facciata di Alma Buona in via Angelo Emo. Un modo per riconoscerci tutti Italiani e ripartire insieme, ancora più uniti.



Chi già conosce Alma Buona non avrà alcun dubbio, per chi ancora non ha ci ha provati, ecco la nostra qualità racchiusa in 7 punti:



1 Stagionale: Alma Buona preferisce prodotti di stagione e propone 4 diversi impasti a seconda del periodo dell’anno: curcuma in autunno, ganoderma lucidum (reishi) in inverno, spirulina in primavera e zeolite alimentare in estate.



2 Regionale: per le materie prima Alma Buona sceglie il meglio dei piccoli produttori del Lazio, come il Caseificio Alveti e Camusi di Latina, l’azienda olvicola Cosmo Di Russo di Gaeta, il Birrificio Losa di Latina, l’Azienda Rossi di Sabaudia per l’alga spirulina.



3 Superfoods: I nostri impasti si arricchiscono di superfoods, ovvero alimenti di origine vegetale con provati effetti benefici per la salute. Oltre a quelli che arricchiscono i nostri impasti funzionali e li caratterizza da un punto di vista nutrizionale, utilizziamo anche maca nera, epimedium, bacche di Goji, sommacco



4 Farine Bio: Per celebrare la qualità non badiamo a spese. Ecco perché le nostre farine sono biologiche, naturali al 100%, senza additivi e con ridotto contenuto di glutine. E i nostri impasti hanno almeno 24 ore di lievitazione naturale, dopo le 48 ore ne facciamo pane. Utilizziamo kamut, farro e farina di grano tenero. Tutti bio e tutti in purezza.



5 Adatta a tutti: La bontà Alma Buona è alla portata di tutti, anche degli intolleranti al lattosio. La nostra pizza è infatti certificata AILI, Associazione Italiana Latto- Intolleranti. Inoltre, grazie all’utilizzo di farine 100% kamut e 100% farro è adatta anche a chi ha una gluten sensitivity.



6 Fatto in casa: Uno dei modi migliori per accompagnare la pizza? Sorseggiando una buona birra. Ecco perché abbiamo voluto creare la birra a marchio Alma, che racchiude in pieno la nostra filosofia. Anche i dessert sono interamente fatti in casa con materie prime di altissima qualità. E il risultato è evidente al palato. E la famiglia Alma ha al suo interno anche 7 formaggi con i superfoods, come ad esempio la caciotta all’alga spirulina o quella al ganoderma lucidum (reishi).



7 In sicurezza: Ogni spazio è stato scrupolosamente organizzato secondo i massimi criteri di igiene e sicurezza richiesti dalle normative vigenti, per assicurare ai clienti una serata piacevole, in assoluta serenità.